Laino Borgo: tutto pronto per il Festival delle Bande Musicali

Riprendere una tradizione musicale mai interrotta, attraverso un evento anche di spettacolo e intrattenimento, che vuole sottolineare il profondo legame di Laino Borgo con la musica in generale e la tradizione bandistica in particolare. Dopo anni di assenza ritorna, nella città della valle del Mercure guidata dall’esecutivo di Mariangelina Russo sindaco, il Festival delle Bande Musicali, grazie ad una progettualità andata a buon fine candidata al bando degli eventi culturali promosso dalla Regione Calabria.

“Musica al borgo” sarà un grande appuntamento di cultura e musica con la presenza di ben cinque ensamble provenienti da Lazio, Puglia e Calabria, che si esibiranno nel cuore di Laino borgo dal 31 agosto al 15 settembre giorno in cui ci sarà la serata finale che decreterà la banda vincitrice dell’edizione 2023.

L’evento che vede il maestro Raffaele Longo in qualità di direttore artistico vedrà protagoniste le bande della Città di San Giorgio a Liri (Frosinone), Gioia del Colle, Conversano e Rutigliano (Bari), Borgia (Catanzaro) e l’associazione bandistica “Vincenzo Longo” in rappresentanza della città di Laino Borgo e fuori concorso. A decretare la vittoria del complesso bandistico che si aggiudicherà la Coppa del Presidente della Regione Calabria ci sarà una giuria di maestri diplomati in conservatorio e professionisti del settore presieduta dal maestro Roberto Sola, direttore responsabile della sezione distaccata del conservatorio di Laino Borgo a cura dell’associazione musicale Ulisse.

«La città di Laino Borgo – ha dichiarato il sindaco Mariangelina Russo – è soddisfatta ed orgogliosa di poter riproporre al pubblico dei comuni viciniori e dei tanti turisti che ancora affollano il territorio un evento che per noi ha un forte valore identitario. Da sempre la nostra città esprime una forte tradizione bandistica con ben entità la “Alfonso Rendano” e la “Vincenzo Longo” che sono state culla e trampolino di lancio per tantissimi giovani. Nella nostra comunità ogni famiglia ha educato alla musica giovani per generazioni e di padre in figlio gli strumenti sono passati di mano in mano nel segno di un legame con la musica fortemente voluto e coltivato da tutti».

Si parte domani 31 agosto con l’esibizione della banda della Città di San Giorgio a Liri diretta dal maestro Carlo Morelli in piazza Navarro (sede di tutti i concerti) prevista per le ore 21:00. Mentre alle ore 18:00 la stessa banda si esibirà in una sfilata per le vie del paese, come nella migliore tradizione bandistica. Coppia di appuntamenti che si ripeterà per tutte le altre serate previste il 1 settembre con la banda di Gioia del Colle diretta dal maestro Rocco Eletto, il 2 settembre con lo storico concerto bandistico Città di Borgia diretta dal maestro Gaetano Bongarzone. Poi il festival riprenderà il 7 settembre con il gran concerto bandistico Città di Conversano diretto dal maestro Susanna Pescetti e il 9 con il gran concerto bandistico Città di Rutigliano affidato alla direzione del maestro Gaetano Cellamara. La serata conclusiva si svolgerà il 15 settembre e vedrà l’esibizione dell’associazione bandistica “Vincenzo Longo” Città di Laino Borgo diretta dal maestro Vincenzo Calvosa.