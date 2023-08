Fatto in Calabria premia Fabrizio Dodaro, 70 di imprenditoria a Montalto Uffugo

Una delle mission di “Fatto in Calabria” è certamente quella di valorizzare la bella imprenditoria calabrese e questa di Dodaro a Montalto Uffugo rientra appieno nelle prerogative che l’associazione guidata dalla presidente Katia Oliva si è prefissata qualche mese fa. Le storie delle imprese calabresi spesso nascono da lontano, nel caso di Fabrizio Dodaro, stiamo parlando del dopoguerra.

Era il 1953, quando nonno Andrea, detto “Ndria i muzzuni”, accoglieva col sorriso i propri clienti in quella che una volta era chiamata prima Cantina e poi “putìga”, ma che in fondo era l’unico ritrovo del circondario (oltre alla Chiesa), dove le persone, parcheggiato il mezzo di trasporto di quei tempi, ossia il cavallo, si cibavano e sorseggiavano delle autentiche bontà. Da allora, non solo sono trascorsi 7 decenni ma l’attività si è voluto diventando dapprima un market ed oggi, per il volere di Fabrizio Dodaro, una vera e propria attività imprenditoriale, al passo coi tempi, moderna e capace di soddisfare le esigenze di tantissimi clienti della zona o che si trovano in transito da Pianette di Montalto dove è ubicata l’attività. Una storia simile a tante altre della nostra regione che ha visto tramandare di generazione in generazione con tanto sacrificio, da nonno Andrea ai signori Emilio e Carolina Dodaro, non solo l’attività ma soprattutto la cultura imprenditoriale. Fabrizio Dodaro è l’ultimo dei successori dell’impresa e in occasione della festa-evento dei 70 anni di attività ha ricevuto dall’associazione “Fatto in Calabria”, il premio di riconoscimento quale “Eccellenza” fatta in Calabria.

Sul palco, dinanzi a un pubblico delle grandi occasioni, la presidente Katia Oliva ha omaggiato Dodaro di una medaglia con il simbolo dell’associazione di cui lo stesso Dodaro è entrato a farne parte. “Sono tanto felice di essere qui stasera su questo palco per festeggiare insieme a voi e a Fabrizio Dodaro i 70 anni di attività. Sei per me un’eccellenza fatta in Calabria che deve andare oltre quella che è la sua calabresità” – ha detto sul palco Katia Oliva. “Quello che mi ha colpito di Dodaro – ha aggiunto Oliva – è questo step by step di produzione che non si ferma e che ha passione di continuare giorno per giorno portando l’innovazione nell’impresa”. “Sono certa che anche l’impresa di Fabrizio Dodaro riuscirà a contribuire per rendere l’associazione sempre di più punto di riferimento nell’ambito dell’imprenditoria locale. Il nostro scopo, ovviamente, non è solo quello di celebrare le migliori produzioni o le più belle realtà imprenditoriali calabresi ma è soprattutto quello di realizzare una rete di imprese in grado di collaborare in progetti vincenti, anche al di fuori del territorio nazionale”.