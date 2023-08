Un altro successo per il Fish Festival Arbereshe: “L’identità resta la bussola più efficace della destinazione Vakarici”

“L’identità resta la bussola più efficace nella promozione della destinazione Vakarici. Lo conferma il record di presenze fatto registrare ieri (domenica 27) dalla sesta edizione del FISH FESTIVAL ARBËRESH, l’evento che ogni anno, anche in chiave provocatoria, porta tantissimi ospiti e visitatori dalla costa in collina per vivere il salotto diffuso e celebrare il pesce azzurro e le ricette della memoria”.

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo esprimendo soddisfazione per la riuscita dell’evento che segue alla 13esima edizione de IL RACCONTRO DEI VINI ARBËRESHË e alla 40esima edizione della RASSEGNA DEL COSTUME E DELLA CULTURA ARBËRESHE e che conclude l’ampia proposta di intrattenimento socio-culturale estiva di Vakarici.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ringraziare l’associazione culturale Poseidone ed il Flag I Borghi Marinari dello Jonio per la rinnovata e preziosa collaborazione che anche quest’anno ha emozionato gli ospiti con quello che è diventato ormai il simbolo di questa festa che celebra la sovranità alimentare, il km0 ed il territorio: il cuoppo identitario a base di pesce povero.