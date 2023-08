A Klaus Algieri conferito il premio Lions ‘Arte e cultura nel territorio’ dalla Camera di Commercio di Cosenza

Si è svolta nella serata del 24 agosto 2023 la cerimonia del premio “Arte e cultura nel territorio” e del passaggio della Campana del Lions Club Corigliano Thurium.

Il premio vuole essere un riconoscimento a personalità che si sono distinte nella propria arte o professione e che hanno dato lustro al nostro territorio. Giunto alla quarta edizione, quest’anno il riconoscimento è stato consegnato al presidente di Confcommercio Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza e socio fondatore del Lions Club Corigliano Thurium, Klaus Algieri.

L’assegnazione, come cita la menzione sulla targa, è avvenuta in virtù delle elevate capacità imprenditoriali e di servizio del territorio, delle istituzioni pubbliche e dell’associazionismo. Un riconoscimento questo, è scritto in una nota, “profondamente sentito e apprezzato da tutti i soci e dagli ospiti presenti; per un uomo che attraverso il suo lavoro, la sua instancabile operosità, il suo essere imprenditore legato profondamente alla terra natia, ha portato ad alti livelli enti e istituzioni della provincia, facendosi ambasciatore in Italia e all’estero delle nostre eccellenze”.

A consegnare il premio è stata la presidente outcoming del Lions club Thurium Anna Perri.