Frascineto (Cs): al via la Festa del Vino con Povia e Mimmo Cavallaro

Tutto pronto per la IX Edizione della Festa del Vino. Venerdì 4 e Sabato 5 agosto, a partire dalle ore 21.00, in Piazza Albania, si partirà con le celebrazioni della cultura vitivinicola di Frascineto, terra di storia arbereshe, di religione bizantina e di forte e consapevole identità. Vino e musica d’autore saranno il binomio vincente per animare questo caldo agosto tutto da vivere e da ballare sulle note di Povia e di Mimmo Cavallaro.

L’evento è promosso dal Comune di Frascineto, in partnership con la Regione Calabria.

Siamo certi – commenta il Sindaco Angelo Catapano – che anche quest’anno avremo grande adesione ed un gran numero di presenze per quello che sta diventando uno degli eventi più attesi del nostro territorio. Un evento in cui promuoviamo una delle eccellenze calabresi. Una grande festa che anticipa la vendemmia e che celebra una delle produzioni storiche e autoctone. Un momento per condividere e socializzare, degustando gli antichi sapori della nostra terra, sulle note della musica d’autore. Insomma, anche per questa edizione della Festa del Vino – conclude il Primo Cittadino – il motto è tradizione, cultura e identità, ma soprattutto condivisione e ospitalità, che sono la chiave per promuovere il proprio territorio.

Venerdì 4 Agosto, in piazza Albania, a partire dalle ore 21, il buon vino delle cantine e dei produttori del territorio del Pollino, con il concerto di Povia, sabato 5 Agosto, nella stessa location e alla stessa ora, si ballerà sulle note di Mimmo Cavallaro. Gli spettacoli e il buon vino saranno accompagnati dal food tipico locale di Panzotto.