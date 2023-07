Una sfilata da fiaba per la “South Italy Fashion Week”: nel giardino di Villa Rendano le creazioni degli stilisti ospiti della settima edizione

Atmosfera da fiaba per l’appuntamento più atteso della South Italy Fashion Week. Il giardino di Villa Rendano, gioiello in stile liberty avvolto dal centro storico della città, ha fatto da palcoscenico per l’evento di punta della manifestazione giunta alla settima edizione. Anche quest’anno Moema Academy, che promuove l’evento e di cui è direttrice artistica e organizzativa Giada Falcone, ha dato l’opportunità ai suoi allievi di confrontarsi con prestigiose maison del panorama nazionale della moda e di vivere il fermento di un vero fashion show. A sfilare intorno alle palme del dehor dello storico palazzo, le collezioni firmate da Saverio Palatella, Giuseppe Fata, Maison Celestino (la stessa capsule collection reduce dall’ultima Paris Fashion Week), Sabrina Persechino, Callisto Lab, Luigia Granata, insieme agli abiti realizzati dalle allieve dell’accademia. L’hair styling è stato curato da Giuseppe Scaramuzzo e dal suo staff, il trucco dalle studentesse dei corsi di make up di Moema. Il maestro dell’arte orafa G.B. Spadafora ha realizzato il premio, una riproduzione dell’abazia florense, consegnato nel corso della serata agli stilisti ospiti dell’evento, in quanto riconosciuti come eccellenze nel settore della moda.

Su tacchi vertiginosi in bilico sui sanpietrini della villa, si sono alternati capi genderless a creazioni pensate per esaltare la femminilità, silhouette verticali a tagli over size, palette cromatiche ridotte a poche nuance a coloratissime texture, davanti a una platea attenta ed entusiasta. Alla consolle, Laura Rizzuti, DjLo e i Free Loves hanno fatto da colonna sonora alla performance, mentre nei saloni di Villa Rendano, trasformati nel backstage della sfilata, si respirava l’atmosfera frizzante dei grandi eventi di moda.

“Siamo orgogliosi del progetto che abbiamo realizzato con tanto impegno ma anche tanto entusiasmo, l’emozione più grande è vedere all’opera i nostri giovani talenti di Moema Academy”, ha detto Giada Falcone. Insieme a questa soddisfazione anche l’ufficializzazione dell’ingresso di South Italy Fashion Week nel calendario nazionale degli eventi di Confartigianato. Questo significa che Cosenza si candida a diventare riferimento nel settore moda e a fare da catalizzatore per buyer ed eventi fieristici. E di promozione territoriale si è parlato ieri in occasione di un incontro che si è svolto nella sala congressi di Villa Rendano. A raccontare una Calabria che coniuga artigianato e intelligenza artificiale, Gianfranco Confessore, regista, direttore della fotografia e docente universitario, Giuliana Furrer, presidente Confartigianato Imprese Donne Calabria, il maestro Giuseppe Fata famoso per le sue “teste sculture” e Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura e risorse agroalimentari e forestazione.

South Italy Fashion Week si conclude oggi, 7 luglio, con “Hi Mini, il legame tra la lunghezza della gonna e la storia della società. Un omaggio a Mary Quant”, ma la squadra di Moema Academy è già al lavoro per progettare nuovi eventi che anticiperanno la prossima edizione.