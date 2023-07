Patrimonio identitario a portata di smartphone: Trebisacce (CS) aderisce a ‘GoCalabria’

“Promuovere all’esterno e contribuire a migliorare l’esperienza e la fruizione del complessivo patrimonio identitario della destinazione Trebisacce è un percorso che può essere facilitato dalle opportunità offerte dalla rete e dall’innovazione digitale, strumenti capaci di accorciare le distanze e raggiungere più target.

È con questo obiettivo – fanno sapere il Sindaco Alex Aurelio e l’assessore al turismo Leonardo Petrone – che l’Amministrazione Comunale ha inteso aderire al progetto GoCalabria, la prima ed unica community online dedicata alla mappatura turistica della regione.

Riconosciuta nelle iniziative promosse nell’ambito del più ampio programma di Calabria Straordinaria, la piattaforma digitale per l’offerta di servizi turistici, frutto della sinergia tra Regione Calabria e Provincia di Cosenza, offre una vetrina digitale per le strutture ricettive e le attività commerciali del territorio.

Sulla piattaforma GoCalabria saranno messi in risalto i luoghi di interesse culturale, storico e paesaggistico, le aziende e le attività commerciali che attraverso questo applicativo potranno essere raggiunti e conosciuti e saranno promossi gli eventi storicizzati.

GoCalabria consente di risalire all’esatta e precisa geolocalizzazione delle attività e dei luoghi di interesse, fondamentale per facilitare la ricerca di una determinata location più vicina al luogo che si sta visitando. Gli utenti, inoltre, avranno la possibilità di aggiungere tutte le informazioni necessarie e richieste per rendere la scelta più ampia e variegata possibile, al fine di soddisfare ogni tipo di ricerca. Ad esempio: posizione in tempo reale, orario di apertura e chiusura di un museo e di un’attività commerciale”.