Il Premio Lions “Castello Svevo” per l’anno sociale 2022/2023 allo stilista Anton Giulio Grande

L’importante riconoscimento è stato conferito, nel corso di una partecipata cerimonia, allo stilista lametino Anton Giulio Grande, vanto e orgoglio della nostra terra come stilista e ora anche per il grande lavoro che sta svolgendo in qualità di Commissario Straordinario della Calabria Film Commission. Cornice di grande fascino è stato il suggestivo ed elegante Castello di Serragiumenta in Altomonte.

Alla cerimonia di conferimento, presieduta dalla Presidente del Lions Club “Cosenza Castello Svevo” Maria Donata Tortorici, ha partecipato, prendendo la parola per un cenno di saluto e di benvenuto, il Sindaco di Altomonte, Giampietro Coppola, ringraziando il Lions Club , nella persona della sua Presidente e del coordinatore del service per aver scelto Altomonte come sede del prestigioso evento.

Dopo i saluti della presidente Maria Donata Tortorici e delle autorità lionistiche presenti, Roberto Siciliano, Presidente Zona 20, e Achille Morcavallo, Presidente IX Circoscrizione, il socio del Club Cosenza Castello Svevo, Edoardo D’Andrea, ideatore del Premio, ha ricordato che il Premio “Castello Svevo”, istituito nell’anno sociale 2004/2005, ha la finalità di mettere in rilievo personalità calabresi distintesi a livello nazionale ed internazionale nell’ambito delle loro professioni, sottolineando che tra le personalità calabresi premiate nelle scorse edizioni figurano giornalisti, economisti, docenti universitari, medici, artisti. E’ toccato invece al coordinatore del service per l’anno 2022/2023, Giuseppe Spizzirri Marzo, spiegare le motivazioni che hanno portato il Club a consegnare il Premio ad Anton Giulio Grande. Lo stilista lametino, visibilmente commosso per il riconoscimento ricevuto, ha risposto con grande sincerità alle domande che gli sono state poste dal giornalista Ugo Floro nel corso del breve talk che ha fatto seguito alla premiazione, durante il quale sono state evidenziate la nascita e l’evoluzione artistica dello stilista calabrese, fino a vederlo calcare le passerelle delle più importanti sfilate di moda italiane ed estere.

Ospite graditissimo è stato anche il regista televisivo e cinematografico, Giulio Base, attualmente in Calabria per individuare le location più adatte per il suo prossimo film, che trova ispirazione dai Vangeli e dalla determinante figura di Giuda per il raggiungimento della missione di Cristo sulla terra. Il regista si è mostrato colpito dalle bellezze paesaggistiche dei nostri territori, veri set a cielo aperto. Alla cerimonia ha fatto seguito una cena a buffet allietata da un gradevolissimo momento musicale.