Chi è di scena 2023, a Castrolibero torna la rassegna d’arte e cultura giunta alla XV edizione: si parte l’8 luglio con Fausto Leali

Musica, concerti, spettacoli teatrali, laboratori per le giovani generazioni, faranno parte della rassegna di arte e cultura “Chi è di scena”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Castrolibero e giunta alla sua XV edizione.

“Chi è di Scena” è un evento che nasce nel 2005 e si afferma negli anni successivi come strumento di divulgazione delle arti sceniche teatrali, una rassegna che da sempre ha saputo coniugare l’incontro tra i professionisti del mondo teatrale e le associazioni culturali presenti sul territorio. Un evento, ormai atteso negli anni che non delude le aspettative, grazie alle numerose presenze e ad una programmazione artistica di altissima qualità, che ha consentito, negli anni, di affermarsi quale appuntamento a servizio dell’economia della zona nonché come proposta di turismo culturale che coinvolge l’intera regione.

Saranno 16 gli appuntamenti e gli eventi inseriti nel ricco cartellone della rassegna estiva di “Chi è di scena” 2023 a partire da luglio e fino a settembre, per intrattenere turisti e visitatori. Tutti gli eventi saranno dislocati tra il centro storico e l’anfiteatro “V.Tieri”. La sezione dedicata al teatro anche quest’anno sarà affidata all’associazione “Ditirambo”. Si parte l’8 luglio con la musica, insieme ad un artista che ha fatto la storia della canzone italiana parliamo di Fausto Leali e la sua voce calda e graffiante che si esibirà in contrada Santa Lucia. Il 10, l’11 e il 12 luglio nel centro storico di Castrolibero dalle 16.00 alle 19.00 in piazza D. De Cicco spazio ai laboratori di “Arte di strada”, “Figura del clown Bianc e del clown Augusto – arte della giocoleria” e “studio dei trucchi e del mimo – Ideazione e costruzione di una pièce circense” a cura di Associazione Promozione Sociale Cascina Way.

Il 17 luglio alle ore 21.30 luglio all’anfiteatro “V. Tieri” in scena “A Portulana” della compagnia teatrale Forgiari. Restiamo nella sezione dedicata al teatro al “V. Tieri” il 20 luglio alle 21.30 sarà la volta de “Il Papocchio” a cura dell’associazione culturale Quinta Scenica. Il 21 luglio ore 21.30 “Di nuovo Amici” della compagnia teatrale i Baki sempre al “V. Tieri”.

Si continua il 24 luglio, ancora una volta all’anfiteatro ore 21.30 con Gianluca Guidi con “Sinatra the man & his music” l’uomo e la sua musica dal Jazz allo suing racconto in prosa e musica. Il 25 luglio medesima ora e luogo con “ Il Teatro dei Visionari” dell’Accademia musica Poesia&Teatro Gianfranco Molinaro in “Ohi…Chi Natale”. Gli appuntamenti del mese di luglio si concluderanno il 28 al “V. Tieri” alle ore 21.30 con Emanuela Aureli in “Mamma ho perso l’Aureli I!”. Per il mese di agosto precisamente il giorno uno ore 21.30 all’anfiteatro “V. Tieri” sul palco Paolo Conticini in “La prima Volta”. “Chi è di scena” continua a settembre con un’altra rosa di eventi, partendo dal 1 settembre ore 21.00 al “V. Tieri” con APS Agora’ets in “Fiori d’arancio di ieri e di oggi”. Domenica 3 settembre ore 18.30, si ritorna al Centro Storico Castrolibero con la Mostra Fotografica a cura di APS AGORA’ETS. Ancora teatro il 4 settembre al “V. Tieri” ore 21.30 con la Compagnia Teatrale Spaccamattuni in “ Due amici ‘Mbrugliuni”.

Il 6 settembre ore 21.30 Teatro “V. Tieri” la Compagnia Teatrale Incastrolibero in “Miseria e Nobiltà”. Si concluderà il 7 settembre alle ore 20.30 nel centro storico con “Mastro Rafele” Degustazione Gastronomica e spettacolo a cura di APS AGORA’ETS.

“La rassegna “Chi è di Scena” giunta alla XV edizione per tutta l’amministrazione comunale è motivo di orgoglio, perché punta alla valorizzazione del territorio attraverso l’arte e la cultura, come motivo di grande orgoglio è quello di essere stata riconfermata nella neo eletta Giunta. Faremo tutto il possibile per promuovere aventi di qualità così come abbiamo sempre fatto”. Queste le parole di Nicoletta Perrotti – assessore al comune di Castrolibero con delega alla Cultura, Spettacolo e Teatro.

“Chi è di Scena” è un progetto cofinanziato dalla Regione Calabria fondi PAC CALABRIA 2014-2020 ASSE VI Azione 6.8.3 AVVISO PUBBLICO Eventi di promozione culturale.

Per gli spettacoli del 24 e 28 luglio e 1 agosto sono attive le prevendite su inprimafila.net la restante programmazione è ad ingresso gratuito.