Corigliano Calabro Fotografia: al via la XX edizione

È stata presentata ieri, a La Malteria, nel corso di un partecipato ed entusiasta happening la ventesima edizione del Corigliano Calabro Fotografia, alla presenza del direttore artistico Gaetano Gianzi, dell’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi, dell’architetto e fotografo Piero Gemelli, della curatrice d’arte Maria Vittoria Baravelli e del giornalista Michele Smargiassi, moderati da Mita Borgogno.

Una edizione del Festival – si legge in un comunicato stampa – quanto mai ricca che ha avuto una preview con il workshop del maestro Piero Gemelli, “La fotografia di moda tra ritratto e beauty”. Oggi pomeriggio alle 19 nelle sale del Castello Ducale, il primo incontro ufficiale, una analisi, acuta e con l’inconfondibile sagace ironia di Michele Smargiassi – giornalista di Repubblica, scrittore e cultore della fotografia – che, presentato da Attilio Lauria, ci porterà a passeggio nella scoperta della ancora temuta AI, con una disquisizione su “L’Occhio del pollo. Il futuro della fotografia nell’epoca dell’intelligenza artificiale”.

Saranno presenti in questa edizione – 28-29-30 giugno e 1 e 2 luglio – Valerio Bispuri – autore dell’anno – fotogiornalista, attento all’emarginazione sociale, numerosi premi internazionali, libri e mostre in Italia e all’estero, indaga sulle radici umane dei nostri luoghi realizzando una straordinaria mostra. Roberto Mutti, storico, critico e docente all’Accademia del Teatro alla Scala e all’Istituto italiano di Fotografia, ci guida con il suo testo tra gli autori e le mostre presenti. Il castello di Corigliano continua ad essere un contenitore prezioso dell’evento con le tante mostre che ospita e tra queste il “racconto fotografico” delle varie edizioni. Workshop, con Piero Gemelli, incontri, presentazioni di libri e video sono presenti come ogni anno, con una performance di musica e fotografia per la serata conclusiva.

La tappa di Portfolio Italia, della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, qui targata Portfolio Jonico, fa sì che da numerose regioni confluiscano tanti fotografi professionisti ed amatoriali con le loro proposte da sottoporre ad un gruppo qualificato di esperti della fotografia e della editoria di settore.

Giunge alla quarta edizione il Corigliano Fotografia Book Award in partnership con Photographers.it con la partecipazione di vari autori con libri fotografici inediti di grande qualità. A cura di Michele Smargiassi, giornalista, studioso di storia della fotografia e di cultura dell’immagine la presentazione degli autori delle mostre della serata inaugurale.

L’evento è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura. Con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano.