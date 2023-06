Prosegue il percorso di avvicinamento al “Cosenza Wine District”

Dopo la partenza gustosissima del programma “Aspettando Cosenza Wine District” presso la Malteria Botanica con l’abbinamento pizza e vino, prosegue il percorso di avvicinamento all’evento del 30 giugno presso la Villa Vecchia di Cosenza, organizzato da Feed It e Saturnalia aps, con il patrocinio del comune di Cosenza e della Regione Calabria attraverso il Dipartimento all’Agricoltura.

In attesa dell’appuntamento nato per valorizzare la produzione vitivinicola calabrese, i quattro wine comunicator calabresi che coordinano gli appuntamenti itineranti per la città, vale a dire Claudia Maremonti, Cristina Raffaele, Guglielmo Gigliotti e Kevin Alberto Galioto, danno appuntamento per domani (lunedì 26 giugno) a partire dalle ore 19:00 presso Fresco Foodbar per l’aperitivo DiVino e il dj set che animerà la serata.

Il poker di incontri che traghetteranno verso il Cosenza Wine District proseguirà poi martedì 27 giugnocon l’aperiRoom in centro città, a partire dalle ore 19:00, con l’abbinamento di stuzzicheria golosa e i vini regionali. Ancora mercoledì 28 giugno alle ore 18:00 sarà invece Panestorto Lab ad accogliere il viaggio di scoperta dei prodotti della panificazione e identità alimentari del territorio in abbinamento ai vini dell’associazione viticoltori vibonesi.

29 giugno a partire dalle ore 18:00) la masterclass su prenotazione (Dimora Grisolia con i vini del Consorzio Terre di Cosenza e il grande narratore dell’enogastronomia meridionale Luciano Pignataro che guiderà giornalisti, appassionati, wine losers alla scoperta dei vitigni autoctoni di una delle zone di produzione più antiche di Calabria. Poi alla vigilia dell’evento (il) la masterclass su prenotazione ( https://www.eventbrite.it/e/biglietti-luciano-pignataro-e-il-terre-di-cosenza-dop-masterclass-665993373107 ) pressocon i vini dele il grande narratore dell’enogastronomia meridionaleche guiderà giornalisti, appassionati, wine losers alla

Il fondatore e direttore responsabile della testata web che porta il suo nome, ormai punto di riferimento per tutti gli appassionati di cibo e vino, approfondirà la conoscenza del Magliocco Dolce e Pecorello (utilizzati per la produzione di tutti i vini bianchi e rossi della Dop) e del Greco Bianco per l’appuntamento del Cosenza Wine District patrocinato e voluto dal Consorzio Terre di Cosenza, presieduto da Demetrio Stancati, con la volontà di voler aumentare l’interesse dei consumatori e degli appassionati sulle qualità e le peculiarità della Dop che abbraccia tutto la provincia più grande della Calabria.