Cosenza Wine District: Luciano Pignataro protagonista di una Masterclass sulle Terre Dop di Cosenza

L’evento che vuole celebrare e valorizzare la produzione vitivinicola calabrese, non poteva che dedicare unospazio di approdondimento alla zona di più produzione più estesa della Calabria.

Nasce così la joint venture tra il Cosenza Wine District – manifestazione organizzata da Feed It e Saturnalia aps, con il patrocinio del comune di Cosenza e della Regione Calabria attraverso il Dipartimento all’Agricoltura – e il Consorzio Terre di Cosenza che darà vita alla masterclass per focalizzare interesse e narrazione su una delle zone più antiche della Calabria vitivinicola.

A raccontare al pubblico di appassionati e wine lovers le sfaccettature dei vitigni autoctoni Magliocco Dolce e Pecorello (utilizzati per la produzione di tutti i vini bianchi e rossi della Dop) e Greco Bianco arriverà a Cosenza Luciano Pignataro, il grande narratore dell’enogastronomia meridionale, giornalista professionista, ideatore e direttore responsabile dello spazio web che porta il suo nome seguitissimo da tutti gli appassionati di cibo e vino. Giornalista del quotidiano Il Mattino, testata meridionale per la quale cura una rubrica settimanale sul vino e guida i supplementi speciali del settore enogastronomico, è docente di “comunicazione gastronomica” presso la facoltà di Scienze Gastronomiche Mediterranee della Federico II di Napoli.

Il fondatore e co-curatore, dal 2016, delle guide gastronomiche «50TopPizza» e «50 Top Italy» curerà la degustazione di 6 vini della Dop cosentina in programma il 29 giugno alle ore 18:00 presso Dimora Grisolianel cuore del centro storico di Cosenza.

Demetrio Stancati, ha la volontà di voler aumentare l'interesse dei consumatori e degli appassionati sulle qualità e le peculiarità della Dop che abbraccia tutto la provincia più grande della Calabria, valorizzando sempre meglio l'esperienza dei produttori che fanno economia attorno al vino e si preparano ad una grande stagione di enoturismo irrobustendo i canali dell'accoglienza e delle visite in cantina, realizzando eventi mirati per quanti amano scoprire il territorio partendo proprio dall'incontro con le cantine e le sottozone vitivinicole del consorzio. L'appuntamento su prenotazione ( https://www.eventbrite.it/e/biglietti-luciano-pignataro-e-il-terre-di-cosenza-dop-masterclass-665993373107 ) e con posti limitati patrocinato dal Consorzio Terre di Cosenza, presieduto da

La masterclass con Pignataro chiuderà il percorso di avvicinamento al Cosenza Wine District, animato in questi giorni da quattro eventi collaterali itineranti nella città di Cosenza. Il 30 giugno poi la Villa Vecchia di Cosenza a partire dalle ore 19:00 diventerà una cittadella del vino calabrese nella quale scoprire la ricchezza e la varietà interpretativa dei vitigni autoctoni insieme ad oltre quaranta cantine regionali, i consorzi del vino, accompagnati da buona musica – grazie alla collaborazione con il festival Alterazioni – e performance di arte di strada per una serata evento unica nel suo genere, senza tralasciare il gusto con i migliori street food della regione. Per partecipare è necessario acquistare un ticket che da diritto all’ingresso e alla degustazione di sei vini a scelta libera, un cocktail Caffo e un sacchetto di taralli.