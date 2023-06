Inaugurato il Centro di alfabetizzazione e aggregazione per bambini di Acquaformosa (CS)

Nel pomeriggio di oggi, alle 16.30, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato è stato inaugurato il Centro di Alfabetizzazione e Aggregazione per Bambini, voluto fortemente dall’Associazione Don Vincenzo Matrangolo ETS, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Acquaformosa e del Sistema Accoglienza Integrazione del Ministero dell’Interno.

L’inaugurazione della ludoteca “Aylan”, sita in piazza Vittorio Emanuele III, si è aperta con la benedizione di papas Raffaele De Angelis e momenti di festa e intrattenimento per i bambini che, numerosi, hanno partecipato con gioia all’evento.

«Abbiamo pensato di creare un luogo dove si possano incontrare e far socializzare i bambini -ha affermato il presidente Giovanni Manoccio- perché, oltre ai periodi scolastici, non vogliamo che i bambini perdano i contatti. Siamo una comunità che accoglie i disperati del mondo -continua-, non a caso la ludoteca è dedicata ad Aylan, un bambino che non ce l’ha fatta e manterremo sempre vivo il ricordo di persone come lui. Chiederemo giustizia e verità -sottolinea- ogni qualvolta ci sarà l’occasione, soprattutto in questi giorni della Giornata Mondiale del Rifugiato, come riconoscimento della possibilità, per tutte le persone bisognose, di avere una chance di poter vivere in luoghi sicuri, riprogrammando la loro vita».

Anche la responsabile del centro, Concetta De Mari, emozionata per l’evento, si è detta orgogliosa di questa iniziativa dedicata a bambini e ragazzi sia del centro che del paese. «Questo -ha affermato- permetterà loro di crescere in un ambiente di stimoli e offrirà la capacità di sperimentare quello che è l’ambiente esterno, di studiare e sviluppare la propria creatività».