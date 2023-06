La coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita, domani a Cosenza per un’iniziativa sulla mobilità

Domani venerdì 23 giugno, dalle ore 16.30, nei locali dell’hotel San Francesco di Rende, Raffaella Paita, per la prima volta in Calabria in qualità di coordinatrice nazionale di Italia Viva, parteciperà ad una iniziativa pubblica su mobilità e infrastrutture.

Il coordinamento di Italia Viva Cosenza ha posto questi temi in cima alla propria agenda politica. Tant’è che la coordinatrice provinciale Nunzia Paese con una delegazione del movimento, ha da poco presentato all’assessore regionale Emma Staine, un documento con analisi e proposte sulla mobilità nella consapevolezza che senza programmazione e investimenti in questo fondamentale settore non può esserci sviluppo sociale, turismo o crescita economica.

E non è casuale la partecipazione della coordinatrice nazionale, Raffaella Paita, che su questi temi ha maturato una vasta e autorevole esperienza essendo stata, tra le altre cose, presidente della commissione Mobilità della Camera nel corso della scorsa legislatura.

Di livello alto il parterre dei relatori.

Antonio De Masi, componente del coordinamento regionale tematico e responsabile infrastrutture e mobilità, terrà la relazione sul tema del convegno. Interverranno i coordinatori di Italia Viva Cosenza, Nunzia Paese e Davide Lauria insieme alla presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro e al vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, Pierluigi Caputo.

Sarà presente anche il coordinatore regionale di Italia Viva.