Il “JOY Festival” approda al Castello Aragonese di Castrovillari: domani giornata ricca di eventi e concerto di Davide Shorty

Prosegue a gonfie vele la terza edizione del JOY Festival – L’Arte della Gioia, evento multidisciplinare organizzato dall’associazione culturale Alegrìa, diretto artisticamente da Maddalena Panebianco e realizzato con il contributo della Regione Calabria (Avviso pubblico “Eventi Culturali 2022”) e del Comune di Castrovillari (in quanto fortemente voluto dal sindaco Mimmo Lo Polito e dall’assessore al Turismo e Castrovillari Città Festival Ernesto Bello).

Dopo aver salutato l’arrivo dell’estate nel corso di una giornata ospitata nel meraviglioso contesto naturalistico di Campotenese (frazione del comune di Morano Calabro che, anche grazie alla presenza della Catasta, nuovo e attrezzato hub del Parco Nazionale del Pollino, rappresenta uno dei luoghi più rappresentativi dell’area protetta calabrese considerata la più grande d’Europa), terminata con una coinvolgente FestA della Gioia e dei Colori a Casa Alegrìa, domani (giovedì 22 giugno) il JOY Festival approderà nel Castello Aragonese di Castrovillari, suggestiva location che ospiterà gli eventi (tutti ad ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili) in programma fino a domenica 25.

La seconda giornata dell’evento verrà inaugurata in mattinata dal tradizionale appuntamento con le escursioni nei luoghi più suggestivi presenti nel territorio del Parco del Pollino, che dopo il giro in e-bike della prima giornata, questa volta vedrà Gaetano Sangineti, guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino, portare il pubblico del JOY Festival alla scoperta dei sentieri della Valle del Coscile (attività gratuita con partenza alle ore 10 dal piazzale antistante il Castello Aragonese – prenotazione vivamente consigliata telefonando al 349/5346434).

Nel pomeriggio, invece, le attività inizieranno alle ore 15 all’insegna dello Yoga, con la lezione aperta a tutti (adulti e bambini) a cura di SARA ZEN, grande esperta fiorentina che proporrà un percorso di “Contatto – Scambio – Fusione” finalizzato alla scoperta del Benessere e all’Armonia.

A seguire (ore 16), invece, “atterrerà” al JOY Festival in famoso format @scomfort.zone, che condividerà con il pubblico i segreti dell’Arte del Viaggiare e insegnerà a raccontare esperienze ed emozioni vissute duranti i viaggi, mentre alle ore 17.30 è in programma il primo dei tre appuntamenti con il corso di Fotografia “L’arte dell’Immagine” a cura di Giuseppe Maimone, che proseguirà anche venerdì 23 alle ore 15, per concludersi nella mattinata di sabato 24 con un workshop pratico in cui agli iscritti verrà commissionato di fotografare i luoghi più belli del centro storico di Castrovillari.

Alle ore 19, poi, nel cortile del Castello Aragonese si potrà degustare un ricco aperitivo preparato dalla Pizzeria Il Portico, mentre DAVIDE SHORTY si racconterà al pubblico, prima di esibirsi in solo dopo il DJ Set di ZINGABEAT (considerato uno dei Dj di riferimento di Black Music in Uruguay e dal 2018 Dj resident dell’Imagina Funk Festival di Jaén, in Spagna, riconosciuto come uno dei più importanti festival Funk in Europa) in cui suoni Funk, Afro, Candombe, Jazz e Disco si uniranno a ritmi elettronici.

Nato a Palermo nel 1989, Shorty ha mosso i primi passi nel mondo della musica nella sua Sicilia e appena diciottenne è diventato membro del gruppo dei Combomastas’ (con il quale è rimasto fino al 2010, realizzando gli album “Piccolo” e “Shorty VS The Supa Produsa”), per poi trasferirsi a Londra, dove ha fondato i Retrospective for Love, formazione con cui ha pubblicato l’EP “Retrospective for Love EP”, nel 2014, e “Random Activities of a Heart” nel 2017 (anno in cui è uscito anche il suo primo disco da solista, “Straniero”, edito dalla Macro Beats).

Nel frattempo, la fama arriva anche grazie alla partecipazione al famoso talent X Factor (2015), in cui si classifica terzo e, alla fine dello stesso anno, pubblica un EP che porta il suo nome, sotto la prestigiosissima etichetta Sony Music.

Collabora poi con i Funk Shui Project per la realizzazione degli album “Terapia di gruppo” e “La soluzione”, di cui nel 2020 esce una riedizione con il titolo “La soluzione reboot”.

Nel mese di luglio dello stesso anno, invece, esce il singolo “Canti ancora?” in collaborazione con Elio, mentre nel mese di ottobre Shorty è selezionato per AmaSanremo – che si svolge in cinque delle sei serate del format Sanremo Giovani – con il brano “Regina”, con il quale ottiene un posto tra gli otto giovani artisti che partecipano alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Il palco del Teatro Ariston gli porta fortuna: oltre a classificarsi al secondo posto, infatti, vince anche il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia e il Premio Enzo Jannacci.

Subito dopo Sanremo esce l’EP “Fusion a metà”, che anticipa il secondo album in studio, dal titolo “Fusion”, che vede la collaborazione di artisti come Dj Gruff, Gianluca Petrella, Amir e Roy Paci.

Risale all’estate scorsa, invece, la pubblicazione del singolo “Fame chimica“, che trae ispirazione dalla soul trap di Chicago e che è arricchito con chitarre e synth su bassi accentuati, con riferimenti oltreoceano e sonorità contaminate dal mood jazz rap, mentre il talentuoso cantante siciliano, attesissimo in questa seconda giornata del JOY Festival è già all’opera per la realizzazione di un nuovo progetto discografico in chiave internazionale.

Dopo questa ricchissima giornata di festival, nel week end, da venerdì 23 a domenica 25, l’evento che da tre anni a questa parte è andato ad arricchire la già importante offerta culturale della cittadina calabrese che proprio per il gran numero di prestigiose iniziative culturali organizzate nel suo territorio nel corso dell’anno, da un’idea di Sergio Gimigliano, accolta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mimmo Lo Polito (che ha creato in tal senso un assessorato ad hoc, affidato al consigliere Ernesto Bello), è stata brandizzata a livello istituzionale come “Città Festival” proseguirà ancora nel suggestivo scenario del Castello Aragonese di Castrovillari, luogo di immenso fascino nel quale, oltre a numerose attività mattutine e pomeridiane (su tutte, si segnala il corso di Comics & Doodle Art a cura di di CHIARA CROCE, vincitrice del partecipatissimo contest indetto da RedBull), in serata si esibiranno artisti di grande fama quali: BUNNA, fondatore degli Africa Unite e uno degli indiscussi ambasciatori italiani della cultura reggae e Rastafari (23 giugno); PAU, cantante dei mitici NEGRITA (24 giugno) e il poliedrico trombettista e cantante ROY PACI, che si esibirà domenica 25 giugno in chiusura del festival dopo l’attesissimo show cooking a cura del carismatico e seguitissimo chef MAX MARIOLA.

Tutti gli eventi del Joy Festival si svolgeranno in piena sicurezza (l’ingresso è libero, ma fino ad esaurimento dei posti disponibili) e saranno arricchiti dagli apericena a cura della Pizzeria Il Portico.