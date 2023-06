Domani la conversazione “Cosenza, la città e il fiume. Una questione aperta”

La Fondazione ospita una conversazione

tra Giacomo Mancini e Giovanni Multari.

L’evento è in programma domani lunedì 19 giugno alle ore 18

presso la sala della Fondazione in via Liceo- Piazza dei Follari.

Il tema “Cosenza, la città e il fiume. Una questione aperta”.

Il professore Giovanni Multari insegna progettazione architettonica ed urbana presso il dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. Medaglia d’oro per l’architettura italiana per il restauro del grattacielo Pirelli.

L’incontro sarà l’occasione per tratteggiare l’importanza del Crati e del Busento nello sviluppo di Cosenza con i mulini, le concerie, le filande, i mercati, la lavorazione della creta; per ricordare i lavori di arginatura del 1904 e che erano centrali rispetto al primo embrione di piano regolatore definito dall’ingegnere Francesco Camposano, e per poi attualizzare e immaginare uno sviluppo urbanistico, ma anche culturale e sociale della città di Cosenza che veda protagonista i propri corsi di acqua.