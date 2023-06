Il Kiwanis Città degli Enotri pensa ai bambini con una raccolta fondi

Solidarietà, cultura, tradizioni: un evento speciale quello organizzato a Pianette di Rovito dal Kiwanis club “Città degli Enotri” di Cosenza, presieduto da Delly Fabiano. Il ricavato della serata è stato devoluto alla fondazione “Kiwanis Children’s Fund” in favore dei bambini. Presenti le massime autorità kiwaniane provenienti da tutta Italia e il Governatore del Distretto Italia San Marino Salvatore Chianello. “Per me è una gioia riceverli in questa nostra terra di Calabria così sensibile – ha detto Delly Fabiano, presidente del club Città degli Enotri – ai problemi dei bambini. Un impegno concreto, il nostro per aiutare chi vive un momento di difficoltà. Il nostro club service “Città degli Enotri” è nato esattamente un anno fa. Sono stati 12 mesi intensi, in cui abbiamo fatto tantissime cose che riteniamo essere state molto utili per il territorio, ma anche per noi, per crescere umanamente, culturalmente”. La serata è iniziata con l’ingresso dei nuovi soci, poi lo spettacolo con la voce della bravissima Laura Rizzuti, in arte Laura DjLo e la performance di danza di Rita Carbone. Un evento dedicato anche alla moda, con gli abiti dello stilista Claudio Greco; alle tradizioni con gli antichi arazzi della famiglia Celestino di Longobucco; alle eccellenze gastronomiche con la degustazione offerta dalla famiglia Madeo di San Demetrio Corone. E ancora: le creazioni del maestro orafo Michele Affidato, ambasciatore Unicef. “Sono felice di dare il mio contributo a questa serata in favore dei più piccoli- ha detto Affidato. Come Unicef cerchiamo di sostenere i bambini più bisognosi nel mondo e tante volte anche col Kiwanis abbiamo trovato delle intese. Mi ha fatto piacere partecipare alla serata e aver fatto una sfilata con le mie creazioni. Ho portato una collezione dal tema “Percorsi di una storia preziosa”: gioielli dall’antica Magna Graecia ai nostri giorni che vogliono raccontare la trasformazione del gioiello nel tempo”.

“La cultura, l’attenzione al territorio- ha sottolineato il Governatore del Distretto Italia San Marino Salvatore Chianello– sono aspetti molto importanti, perché il Kiwanis come associazione internazionale di volontariato ha una missione: servire i bambini nel mondo. Per noi è importante investire in cultura, istruzione, dare attenzione al territorio e all’ ambiente. Sono tutti aspetti molto importanti per migliorare la qualità di vita dei bambini”.