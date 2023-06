Solidarietà, artigianato, infanzia: successo di presenze a Corigliano-Rossano per l’iniziativa “Pigotta Calabria Green”

Presso il prestigioso Palazzo San Bernardino nel centro Storico di Rossano, si è svolta con grande successo l’iniziativa “Pigotta Calabria Green”. Organizzata dall’associazione culturale SosteniAmo, in collaborazione con il Comitato provinciale Unicef di Cosenza e sponsorizzata da Ecoross, la mostra-presentazione è stata l’occasione per parlare di solidarietà, artigianato e tutela dell’infanzia.

Nella Sala Rossa sono state esposte le tante bambole di pezza realizzate dalle socie di SosteniAmo, numerose donne del territorio che con il ricamo, la pittura (a mano) e il cucito hanno creato opere d’arte uniche nel loro genere, rappresentative delle peculiarità della Calabria, come personaggi del passato, centri storici e beni artistici e archeologici.

La serata di presentazione del progetto, oltre ad aver permesso di conoscere il mondo delle pigotte e la loro bellezza, ha offerto l’opportunità di adottarle, seguendo le procedure dell’Unicef. L’adozione delle pigotte rappresenta un sostegno all’Unicef per le tante attività di aiuto concreto svolte a favore dei bambini in pericolo nel mondo, come la somministrazione di vaccini, alimenti di prima necessità e tanto altro.

Graziella Colamaria, presidente dell’associazione SosteniAmo, si è mostrata emozionata per le numerose presenze e per l’accoglienza entusiasta riservata allo straordinario lavoro messo in campo dalle sue socie. La Colamaria ha evidenziato come il progetto “Pigotta Calabria Green” vada oltre la solidarietà e il sostegno all’Unicef, diventando un’opportunità per valorizzare il territorio calabrese e promuovere la salvaguardia ambientale attraverso il riciclo dei materiali e dei tessuti, beni preziosi da non far disperdere.

Walter Pulignano, amministratore unico di Ecoross, ha ribadito l’impegno dell’azienda nella responsabilità sociale d’impresa, sottolineando che l’evento è stato un successo grazie alla rete che si crea tra azienda e associazioni del territorio, come SosteniAmo. Ha elogiato la bellezza delle pigotte, vere opere d’arte, tra le quali risaltano i modelli che rappresentano i dipendenti Ecoross, con le loro divise arancioni e verdi, che omaggiano l’impegno continuo di Ecoross nella gestione del decoro urbano e della tutela ambientale.

Durante l’evento, sono intervenuti importanti rappresentanti delle realtà coinvolte. Monica Perri, presidente del Comitato provinciale Unicef di Cosenza, ha sottolineato l’attenzione della Calabria alla solidarietà, evidenziando l’impegno dei volontari e il supporto delle imprese locali. Ha inoltre invitato ciascuno di noi a fare la propria parte, sostenendo organizzazioni come l’Unicef che garantiscono l’impiego immediato dei fondi raccolti.

L’incontro è stato moderato dalla redattrice Erminia Madeo, che ha garantito uno scambio di idee agevole tra i relatori e ha coinvolto i presenti. Le pigotte esposte sono state adottate tutte, contribuendo così al sostegno dell’Unicef e dei suoi importanti progetti a favore dei bambini in tutto il mondo. L’iniziativa “PIGOTTA Calabria Green” ha dimostrato che la solidarietà, l’artigianato e la creatività possono unirsi per creare grande valore sociale e culturale per il bene del territorio e per il futuro delle nuove generazioni. Nel corso dell’incontro, sono intervenuti diversi rappresentanti politico-istituzionali, autorità civili, religiose, e dell’associazionismo che hanno elogiato l’impegno profuso e incentivato la continuazione di opere dello stesso genere.