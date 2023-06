FP CGIL Calabria sarà presente alla manifestazione di domani a Cosenza per dire no al DDL Calderoli sull’autonomia differenziata

“Saremo in piazza per difendere la Costituzione e per far sì che i suoi principi vengano difesi.

Il DDL Calderoli al contrario- sostiene la segreteria regionale della Fp Calabria- vuole costruire un modello di società lontano dai valori di solidarietà, di eguaglianza di equità.

Sostanzialmente è una legge che spacca il Paese in due parti, condannando il sud ad un isolamento sociale ancora più grave.

invece siamo dell’idea che bisogna ripartire dalla questione del Mezzogiorno, dove dilaga dispersione scolastica, disoccupazione e dove crescono diseguaglianze e ingiustizie sociali.

Una terra in cui il diritto alla salute è quotidianamente precario, soprattutto per i calabresi che non possono allontanarsi per accedere alle cure”.

Così si legge in una nota di FP CGIL Calabria.