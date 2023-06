Pietrapaola (Cs), l’amministrazione comunale fa il punto sul servizio di igiene urbana

Migliorare la qualità della vita e preservare l’ambiente, incrementando le percentuali di raccolta differenziata per ottenere un territorio più pulito e decoroso. Sono questi gli obiettivi principali del Servizio di Igiene Urbana messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Pietrapaola e gestito dall’azienda Ecoross. Del Servizio nel dettaglio si parlerà con la cittadinanza nel corso di una conferenza stampa ad hoc, in programma il prossimo mercoledì 7 giugno alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare nel centro storico di Pietrapaola.

Nel corso dei lavori, moderati dal giornalista Matteo Lauria, interverranno: il Sindaco di Pietrapaola avv. Manuela Labonia, che – si legge in un comunicato stampa dello stesso ente – evidenzierà l’impegno dell’amministrazione nella predisposizione del servizio e l’importanza di garantire un ambiente pulito e salubre; il geom. Luigi Iozzolino, Istruttore Tecnico del Comune di Pietrapaola, che fornirà un approfondimento tecnico sulle strategie adottate; il dott. Simone Turco, Responsabile Servizi Igiene Urbana di Ecoross, che illustrerà le soluzioni messe in atto dall’azienda per promuovere la corretta gestione dei rifiuti, migliorare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata e preservare l’ambiente.

L’evento è aperto a tutti i cittadini di Pietrapaola, che avranno l’occasione di comprendere come l’Amministrazione Comunale e l’azienda Ecoross stiano lavorando congiuntamente per promuovere uno stile di vita sostenibile e rendere la città ancora più pulita e accogliente.