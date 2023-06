“La Bio-regione Urbana del Crati oltre la città unica”, a Cosenza la tavola rotonda organizzata da ‘Primavera della Calabria’

Infine, nella terza sessione, si aprirà la Tavola Rotonda degli amministratori locali dell’area Crati: Clelia Badolato (assessora lavori pubblici Rende), Gianluca Ferraro (assessore Casali del Manco), Nicoletta Perrotti (assessora lavori pubblici e PNRR Castrolibero), Paolo Settembrino (vice sindaco Zumpano con delega all’ambiente), Bianca Verbeni (assessora LL.PP., servizio idrico integrato, ambiente Montalto Uffugo) che sarà moderata e coordinata dalla Vice-Sindaca di Cosenza Maria Pia Funaro.

L’obiettivo dell’iniziativa, come può intuirsi dal titolo, consiste nel proporre il modello di “Bio-regione Urbana” quale spazio, privo di periferie, in grado di attivare processi dal basso di riaggregazione e di cooperazione territoriale, superando, pertanto, il tentativo di un intervento normativo dall’alto (in itinere) di unificazione forzata dei tre Comuni dell’area urbana (Cosenza, Castrolibero e Rende), riproponendo l’impostazione fallimentare urbano-centrica che ha manifestato tutta la sua inadeguatezza, avendo ignorato del tutto le comunità e gli spazi (pubblici e privati), le infrastrutture verdi e blu, le aree periurbane e rurali nonché le reti ad esse connesse.