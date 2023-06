Cosenza: il 5 giugno la presentazione del libro di Antonio Anastasi “La storia di Mano di Gomma. Ascesa e declino del boss che da Cutro aveva sfidato la ‘ndrangheta del Reggino”

A Cosenza, presentazione del libro di Antonio Anastasi “La storia di Mano di Gomma. Ascesa e declino del boss che da Cutro aveva sfidato la ‘ndrangheta del Reggino ” che si terrà lunedì 5 giugno 2023 alle ore 17,30 sul Terrazzo Pellegrini, in via Luigi Pellegrini Editore (ex via Camposano) 41 a Cosenza.