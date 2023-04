Dialogando sul presente e futuro dell’esplorazione spaziale: iniziativa del Rotary Club Cosenza Sette Colli

Si è svolto presso l’ITIS “A. Monaco” di Cosenza un interessante incontro dal titolo “Dialogando sul presente e futuro dell’esplorazione spaziale con equipaggio: in viaggio dall’Università della Calabria verso la Luna e oltre…“. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Presila Cosenza Est e dal Rotary Club Cosenza Sette Colli in collaborazione con RC Cosenza e RC Rende, è stata introdotta dai saluti di Fernando Loizzo, Presidente RC Presila Cosenza Est, Marcella Giulia Lorenzi, Presidente RC Cosenza Sette Colli, Mario Reda per il RC Cosenza, Mimmo Legato, Presidente RC Rende e dalla Prof.ssa Katia Lombardo, per la Dirigente Prof.ssa Fiorangela D’Ippolito, Dirigente Scolastico ITIS “A. Monaco”. Nel pubblico, presente una folta rappresentanza di studenti, oltre a vari soci dei club coinvolti. Sul tema ha relazionato Alfredo Garro, Professore Associato di Ingegneria Informatica presso l’Università della Calabria, il quale ha illustrato il programma Artemis della NASA, il cui obiettivo è quello di favorire nuovi viaggi sulla Luna entro il 2026 creando una base stabilmente abitabile che sia avamposto verso le future esplorazioni marziane. Un programma ambizioso, dal costo stimato di 35 miliardi di dollari, che vede una forte collaborazione tra la NASA e le principali agenzie spaziali mondiali quali quella Europea (ESA), Italiana (ASI), Giapponese (JAXA), Britannica (UK Space Agengy) e Canadese (CSA) e che si realizzerà anche con il contributo dei ricercatori dell’Università della Calabria. Ciò grazie all’utilizzo di SpaceFOM (Space Reference Federation Object Model), uno standard ideato da un team che comprende anche il prof. Garro, che consente attraverso la simulazione di pianificare, progettare e realizzare missioni spaziali complesse.

L’intervento, pregnante dal punto di vista scientifico, è stato arricchito da racconti di vita non meno interessanti: il Prof. Garro ha ricordato le sue esperienze presso la Divisione Software, Robotics and Simulation (ER) del Nasa Johnson Space Center (JSC) di Houston, dove nel 2016 ha avuto il privilegio di essere il primo europeo ad essere ospitato, in qualità di visiting scientist. Una collaborazione che è proseguita negli anni successivi e che ha portato all’adozione ufficiale di SpaceFOM da parte della NASA nell’ambito del programma Artemis. Dopo una discussione aperta con gli studenti, le conclusioni dell’incontro sono state affidate a Daniela Mascaro, Assistente del Governatore RC Presila Cosenza Est e a Nadya Rita Vetere, Assistente del Governatore RC Cosenza Sette Colli e RC Cosenza, le quali, prendendo spunto dall’intervento del Prof. Garro e da quelli degli altri relatori, hanno ribadito l’incoraggiamento ai giovani studenti presenti a sognare in grande, perseguendo i propri obiettivi legati alle inclinazioni personali e corroborati dalla costanza di un percorso di studi rigoroso e attento, superando avversità e critiche. Una giornata molto ricca, nella quale la divulgazione scientifica è stata protagonista, con l’obiettivo di stimolare interesse negli studenti intervenuti.