Cosenza: proseguono a Palazzo dei Bruzi gli incontri con il gruppo interreligioso dell’area urbana

Nell’ambito del percorso avviato dall’Amministrazione comunale, su impulso del Sindaco Franz Caruso, per favorire e valorizzare il dialogo tra le diverse realtà che operano sul territorio, con particolare riferimento alla necessità di salvaguardare le diversità, anche di carattere religioso, cogliendone il valore aggiunto, si è svolto a Palazzo dei Bruzi un nuovo incontro con il Gruppo interreligioso dell’area urbana Cosenza- Rende. A promuoverlo, il consigliere comunale con delega ai rapporti con le comunità religiose, Francesco Turco, presenti anche, per l’Amministrazione comunale, il Vice Sindaco Maria Pia Funaro e l’Assessore al welfare, Veronica Buffone. Assente, per impegni precedentemente assunti, la Presidente della commissione consiliare per i servizi al cittadino, Alessandra Bresciani che aveva preso parte al primo incontro della fine di marzo. A rappresentare il gruppo interreligioso, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, Rosa Ciacco dell’Associazione Coesistenza, Barbara Montalto dell’Istituto Buddista “Soka Gakkai”, Simone Nardella, Presidente dell’associazione culturale islamica di Cosenza e Rende, Ahmed Berrau, rappresentante per la Calabria della UCOII (Unione delle comunità islamiche d’Italia), Anna Pagliaro della Comunità di S. Egidio, Giuseppe Santoro, membro della comunità di Fede Baha’i e Don Fabio De Santis dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano. Maria Pina Ferrari del Segretariato Attività Ecumeniche, impossibilitata a partecipare, ha, invece, inviato una sua riflessione sulle ragioni della preghiera condivisa.

L’incontro si è sviluppato in maniera molto proficua ed anche in questa nuova occasione di dialogo e di confronto sono state portate all’attenzione del tavolo interessanti proposte e tracciati indirizzi per una costruttiva prosecuzione del rapporto tra il gruppo interreligioso e l’Amministrazione comunale.

E’ stata sottolineata l’importanza delle religioni nel processo di pace per l’esistenza in tutte di principi universali che sono alla base del dialogo fra gli uomini, così come è stata evidenziata la necessità, soprattutto per le nuove generazioni, di un impegno che agevoli il pensiero e l’azione verso forme di altruismo che siano capaci di mettere da parte le spinte di sola realizzazione individuale. L’incontro è andato avanti ribadendo l’irrinunciabilità del dialogo interreligioso che dalla mera discussione teorica ha bisogno delle realizzazioni concrete che permettano di superare la complessità delle posizioni e di trovare soluzioni anche in presenza di criticità che, a volte, appaiono come insormontabili. A chiudere l’incontro, anche altre testimonianze, sull’importanza salvifica dell’accoglienza dell’altro da sé e sulla disponibilità all’ascolto e alla conoscenza delle reciproche differenze e tradizioni culturali e religiose, per diventare capaci di intendere e trovare valori condivisi e arricchimento delle reciproche identità. Il consigliere delegato ai rapporti con le comunità religiose Francesco Turco ha ringraziato i presenti per la partecipazione ed ha aggiornato l’incontro ad un nuovo appuntamento.