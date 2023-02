Unical, domani parte l’iniziativa per le matricole “Vi presentiAMO il Campus”

Giovedì 23 Febbraio avrà inizio il progetto messo in campo dall’Associazione studentesca “Unica”: “Vi presentiAMO il Campus”, iniziativa rivolta alle future matricole dell’Università della Calabria.

L’associazione, da anni accreditata all’albo delle associazioni studentesche, incontrerà gli studenti delle classi quarte e quinte del LICEO, dell’ITI e dell’IPSSEOA di Cariati.

“Il progetto ha come obiettivo cardine la presentazione dei servizi offerti dall’associazione quali, ad esempio, la guida nel processo di immatricolazione, nella compilazione della domanda di borsa di studio, nella richiesta del servizio mensa o del servizio alloggio”.

“Il progetto proseguirà in date successive presso le città di Mirto Crosia e Corigliano-Rossano. Ringrazio i dirigenti scolastici per l’importante disponibilità”. È quanto dichiara Simone D’adamo, coordinatore di “Unica”.

Ad esprimere soddisfazione è anche Cristofaro Russo, cittadino delegato ai rapporti con l’Università della Calabria per il Comune di Cariati, il quale dichiara: “È un momento importante per la nostra Calabria, i giovani devono essere i primi a credere nelle potenzialità che questa Regione offre e sono sicuro che i nostri giovani saranno i primi ad investire in questo territorio”.