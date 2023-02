“Per non dimenticare i massacri delle Foibe”: incontro con Fratelli d’Italia a Praia a Mare

“È un grande orgoglio ospitare a Praia a Mare questa manifestazione per ricordare un triste evento storico che deve sempre rimanere impresso nella memoria collettiva, per non commettere mai più lo stesso errore. Ringrazio i vertici di Fratelli d’Italia per aver scelto la nostra città per parlarne”.

Così Antonino De Lorenzo, dirigente della Provincia di Cosenza di Fratelli d’Italia introduce “Giornata del Ricordo, commemorazione vittime delle Foibe”, incontro pubblico in programma a Praia a Mare venerdì 10 febbraio 2023, alle 18 presso il Palazzo delle Esposizioni, in via Leonardo Da Vinci.

All’evento è prevista la partecipazione di vertici nazionali, regionali, provinciali e delle associazioni giovanili del partito: i senatori calabresi Ernesto Rapani e Fausto Orsomarso, i consiglieri della Regione Calabria Luciana De Francesco e Sabrina Mannarino, il vicepresidente della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa, il membro dell’assemblea nazionale Rosa Pignataro, il coordinatore provinciale del partito Angelo Brutto e il componente dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale Nicola Caruso.

Con quest’ultimo saranno presenti altri esponenti regionali di GN e di Azione Universitaria, altra associazione giovanile collegata a Fratelli d’Italia.

L’incontro si aprirà con i saluti di Antonino De Lorenzo e Francesco di Deco, rispettivamente sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Decoro e Sicurezza urbana del Comune di Praia a Mare.



Come è noto il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata ogni 10 febbraio, per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La commemorazione è stata istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale“.

La data del 10 febbraio coincide il giorno della firma dei trattati di pace di Parigi, avvenuta nel 1947.