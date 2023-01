Cosenza, incontro tra sindaco Caruso e commissario De Salazar fa registrare importanti convergenze per il rilancio della sanità ospedaliera cosentina

Cordiale incontro questa mattina a Palazzo dei Bruzi tra il sindaco Franz Caruso ed il neo commissario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, a cui ha preso parte anche l’assessore alla salute Maria Teresa De Marco. Diversi i temi affrontati nel corso del colloquio, tutti attinenti, ovviamente, al sistema sanitario calabrese e cosentino con particolare riferimento alle criticità dell’Annunziata e, soprattutto al suo rilancio. “Il rilancio delle prestazioni ospedaliere nel cosentino, non può che passare dalla realizzazione del nuovo ospedale regionale Hub di Cosenza – ha affermato il sindaco Franz Caruso – Una consapevolezza che condividiamo con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che sin dal mio insediamento ha chiesto che il Comune facesse quanto di propria competenza in questa direzione. Ebbene, lo abbiamo fatto individuando l’area in cui ubicarlo, che è quella di VaglioLise. Un sito che è congeniale allo studio di fattibilità che a suo tempo fece fare l’Ente regionale, risultando ottimale sia dal punto di vista logistico che da quello ambientale. Attendiamo ora che il Presidente Roberto Occhiuto convochi la Conferenza dei servizi al fine di avviarne l’iter procedurale necessario alla sua realizzazione che, se non si perde tempo, potrebbe vedere la luce entro i prossimi tre anni. I finanziamenti, infatti, ci sono e sono consistenti, consentendoci di costruire la struttura ospedaliera moderna e all’avanguardia, con un’intera area dedicata all’alta formazione ed alla ricerca scientifica”.

“Nel frattempo dobbiamo superare le emergenze e le difficoltà attuali, che sono complesse e tante – ha concluso il primo cittadino di Cosenza – ma sono certo che il dott. De Salazar saprà indicarne le soluzioni migliori per garantire il diritto alla salute dei cittadini/utenti. Ho già avuto modo di fare un plauso pubblico ai primi passi che ha mosso in questa direzione, spostando il reparto di urologia, diretto dal dott. Di Dio, in spazi più consoni ed adeguati, aumentandone i posti letto. Sono certo che continuerà in questa direzione e che porterà a soluzione uno dei problemi più gravi della sanità ospedaliera, rappresentato dal dramma che vive il pronto soccorso”.

“Il Pronto Soccorso – ha affermato Vitaliano De Salazar – versa in condizioni gravissime, di cui mi sono reso immediatamente conto e su cui occorrerà lavorare molto. Possiamo incidere sulla situazione attuale se operiamo insieme, in stretta collaborazione, rafforzando la rete territoriale in un’ottica di politiche socio-sanitarie capaci di decongestionare il pronto soccorso dove spesso l’utenza si reca non per curare una malattia ma per trovare risposte ad un disagio. E questo non è possibile.”

“Ritornare in Calabria ed accettare la sfida che mi ha lanciato il presidente Occhiuto– ha sostenuto, infine, il commissario De Salazar – mi ha entusiasmato, pur consapevole degli enormi problemi che vive questa terra, che, però, è la mia terra. Sono qui con la volontà di rimanerci a lungo. C’è indubbiamente molto da fare, ma soprattutto si può fare molto. Sono, infatti, assai fiducioso perché dopo una prima valutazione delle condizioni generali dell’Annunziata, assai critiche e problematiche, ho riscontrato le condizioni per una seria ripartenza”. Il sindaco Franz Caruso ed il commissario Vitaliano De Salazar hanno, quindi, convenuto sull’importanza che riveste l’attivazione dei nuovi corsi di medicina all’Unical per migliorare e rafforzare il sistema sanitario regionale che dovrà garantire ai cittadini calabresi gli stessi diritti dei cittadini di altre regioni italiane. Pari sinergia d’intenti si è registrata sulla necessità di intrattenere un maggiore rapporto di condivisione e confronto tra le diverse Istituzioni pubbliche con l’obiettivo di individuare insieme la strada della rinascita della sanità cosentina. In questa ottica il commissario De Salazar ed il sindaco Franz Caruso hanno già ipotizzato un nuovo incontro presso la direzione generale dell’Azienda Ospedaliera.