Rossano, la “Strenna Retake” riempie il Centro Storico

L’antica tradizione della strina calabrese è tornata fra i vicoli e le piazze del Centro Storico di Rossano è ha portato con sé un vero e proprio fiume di gente che ha avuto modo di immergersi nelle atmosfere antiche fatte di strumenti della tradizione, stornelli, befane. Il tutto grazie al lavoro di Retake Rossano, ormai sempre più punto di riferimento per quanto riguarda la rigenerazione e il recupero della città vecchia, che in sinergia con l’Associazione Commercianti e con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano ha dato vita la sera del 6 gennaio ad un percorso che partendo da Piazza Steri ha toccato il suggestivo rione del Bancato e le grotte di S. Anna. Durante il percorso i partecipanti hanno potuto ascoltare le note e le parole dell’antica strina calabrese e incontrare sul loro cammino le befane e gli animali parlanti, come tradizione vuole.

Per la realizzazione dell’evento un grazie va ai suonatori de All’Uso Antico per aver ricreato le atmosfere suggestive dei tempi che furono, a La Sarta Creativa per i costumi e a SOeVE per l’oggettistica e la scenografia. Ma soprattutto ai volontari Retake, che in maniera del tutto gratuita si impegnano evento dopo evento per creare prodotti di qualità.

La Strenna ha chiuso idealmente l’anno 2022 delle attività Retake Rossano, un anno ricco di iniziative che hanno portato nel Centro Storico di Rossano centinaia e centinaia di visitatori, turisti, curiosi. Un anno in cui sono state create le basi per fare sempre meglio e in misura ancora maggiore nel 2023.