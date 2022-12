Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria presenta il calendario 2023 con gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale – Morano-Saracena

“Calendario 2023” è il progetto che ha visto protagonisti i bambini delle IV e V classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale – Morano-Saracena e il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC) con lo scopo di far conoscere agli alunni il mondo del volontariato ed i diversi ambienti ostili ed impervi che vedono impegnati i soccorritori.

I bambini, che hanno guardato video, visionato e toccato con mano attrezzature tecniche e apparecchiature per le telecomunicazioni hanno rappresentato su carta, sotto l’occhio attento delle maestre e dei maestri, tutto ciò di cui sono stati protagonisti.

Nella giornata del 17 dicembre 2022, è stato consegnato a tutti gli alunni il Calendario 2023 del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria che ha visto riproposti tutti i loro disegni.

“Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria crede tantissimo a questo tipo di iniziative che vedono il coinvolgimento dei bambini. Tanto entusiasmo è motivo di grande orgoglio e speranza per un prossimo futuro“, ha commentato l’avv. Giacomo Zanfei, Presidente del SASC.

“Un’iniziativa di notevole rilievo didattico e sociale che“, a detta della Dott.ssa Francesca Nicoletti, dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo Statale Morano – Saracena, “resterà impressa nella memoria dei piccoli alunni-artisti”.

Un doveroso ringraziamento va al Dott. Renzo Russo, Sindaco di Saracena (CS), per l’attenzione che sempre dimostra nei confronti delle attività del SASC, a Francesca Russo, artista di Saracena e, in questa occasione, Direttore Artistico per la realizzazione del calendario, a tutte le maestre e i maestri e a tutti gli alunni.