Chiuse le celebrazioni per i 210 anni della Camera di Commercio di Cosenza

Con l’evento “Porte aperte alle imprese”, si chiudono le celebrazioni di questo importante anniversario. Grande entusiasmo per la nuova cerimonia di annullo filatelico del francobollo dedicato alla Camera di Commercio.

Cosenza, 17 dicembre 2022 – È andata in scena ieri sera, presso la Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza, la cerimonia di chiusura delle celebrazioni per i 210 anni dell’Ente. L’evento “Porte aperte alle imprese” ha raccolto grande successo e ha visto la partecipazione di oltre 80 imprenditori e professionisti della Provincia, rappresentanti delle istituzioni, consiglieri e dipendenti camerali, ex Presidenti, ex Segretari Generali ed ex funzionari desiderosi di festeggiare un traguardo così prestigioso.

La cerimonia ha rimarcato il ruolo dell’ente camerale quale autonoma rappresentanza degli interessi economici dal 1812 e ha avuto il suo momento topico nell’annullo filatelico del francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 5 ottobre a Roma, il primo in Italia dedicato ad una Camera di Commercio.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente Klaus Algieri e il Segretario Generale Erminia Giorno, i quali hanno sottolineato tutto il loro entusiasmo e la loro gratitudine verso il territorio. Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il Procuratore della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo, il quale ha ribadito il forte legame fra la procura e l’ente camerale.

“La Camera di Commercio di Cosenza è stata sempre protagonista in questa preziosa e lunga storia – ha dichiarato il Presidente Algieri – e il suo ruolo, così come quello di tutti gli altri enti camerali in quanto corpi intermedi, continua ad essere pregnante per il territorio. Il nostro orgoglio non deriva soltanto dall’antichità del nostro ente e dalle nostre radici rappresentate dalla Società Economica di Calabria Citra istituita da Carolina Bonaparte, ma da ciò che si è riusciti a realizzare in questi 210 anni di storia.”

L’evento celebrativo, che la Camera ha voluto dedicare alle imprese, quali forze trainanti del tessuto economico e sociale del territorio, si è articolato in diverse fasi: riproduzione del video con le foto storiche delle imprese che hanno partecipato al contest fotografico “210 anni in una foto”; presentazione del libro “La Camera di Commercio di Cosenza: una presenza significativa nella storia economica e culturale della Calabria settentrionale dall’Unità d’Italia al Covid 19” di Antonello Savaglio; cerimonia speciale di annullo filatelico del francobollo dedicato all’ente quale eccellenza del sistema produttivo ed economico; inaugurazione della stanza dedicata ad accogliere le foto dei Presidenti e le riproduzioni dei riconoscimenti ottenuti dalla Camera negli ultimi anni.

Anche il Ministro della transizione ecologica, Gilberto Pichetto Fratin, che non ha potuto essere presente alla cerimonia, ha voluto comunque rilasciare delle parole di elogio per l’ente camerale, soffermandosi sull’importanza del francobollo e di iniziative così significative per la valorizzazione del territorio:

“Ritengo il ruolo svolto dalle Camera di Commercio una risorsa impareggiabile per le imprese del nostro Paese e sono fermamente convinto che il coinvolgimento di tutte le istituzioni sia determinante nei processi di supporto delle imprese.”