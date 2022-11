Presentazione offerta formativa SSSAP: sabato 19 novembre al Centro congressi dell’Università della Calabria

La Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (SSSAP), che è parte del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, presenta sabato 19 novembre l’offerta formativa per l’anno accademico 2022 – 2023.

Si tratta di un’offerta articolata in Master e Corsi di Alta formazione pensata soprattutto per venire incontro alle esigenze di formazione e di qualificazione del personale di enti e istituzioni del territorio, in coerenza con la mission originaria della SSSAP, vale a dire il sostegno ai processi di innovazione tesi a rafforzare la razionalizzazione, l’efficienza, l’efficacia e la legalità dell’azione amministrativa, sia pubblica che privata.

Ai dipendenti pubblici quest’anno viene offerta l’opportunità prevista dal progetto 110 PA, promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione, a cui la nostra Università ha aderito.