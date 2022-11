“Festa d’Autunno” a Corigliano-Rossano: il programma completo

Dopo il successo, in presenza e gradimento, della Rivisitazione Storica al Castello Ducale la scorsa domenica, i teatri Paolella e Valente, pieni per la nuova stagione del Coro Family Fest, continua la programmazione degli eventi dell’Amministrazione Comunale nella stagione autunnale che traghetteranno la città verso il Natale, sabato 19 – in piazza Steri, a partire dalle 17 – si terrà la prima edizione della città di Corigliano-Rossano della “Festa d’Autunno” con la collaborazione delle locali ProLoco e di diverse associazioni del territorio.

«La Festa d’Autunno si inserisce in un percorso, avviato da tempo, da questa amministrazione comunale – afferma l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – che contempla l’organizzazione di eventi che interpretino i centri storici non solo come luogo di vita sociale della comunità, ma anche come luoghi di intrattenimento e riflessione all’aperto, godendo dello scenario offerto dalle strade storiche, dai palazzi nobiliari, dai monumenti e dai vicoli caratteristici. Una manifestazione che nei nostri intenti potrebbe assumere carattere di continuità per gli anni a venire, diventando uno degli appuntamenti fissi della stagione autunnale della città, rispecchiando quella che l’idea di promozione del territorio e valorizzazione dei centri storici»

Il programma completo della Festa d’Autunno

SEZIONE SPORT VILLA LABONIA DALLE ORE 17.00

A cura dell’A.S.D. @Hydra con laser game allestito (creazione di ripari con scatole di cartone, disposizione di reti mimetiche, allestimento di basi di “respawn”, per fare giocare a piccoli gruppi di 6-10 giocatori per volta.

SEZIONE MERCATINI CORSO GARIBALDI DALLE ORE 17.00

Prodotti artigianato locale e stand promozionali di varie associazioni

SEZIONE ENOGASTRONOMICA PIAZZA STERI DALLE ORE 18.00

Gli studenti ed i docenti dell’Istituto Professionale Alberghiero (IPA) dell’IIS Majorana di Corigliano-Rossano, tra i partner dell’iniziativa, che faranno degustare tra gli altri piatti realizzati con prodotti d’eccellenza, il Riso di Sibari preparato con fumé di polpa e buccia di clementine, Pecorino Crotonese Dop fornito dall’azienda Fonsi di Paludi e, servito su letto di melagrana.

Presenti inoltre gli stand di Coldiretti, Condotta Slow Flood Magna Grecia-Pollino, Fattoria Bio, con i prodotti a Km0 di stagione, castagne, fritti e tante altre goloserie.

SEZIONE VISITE GUIDATE DALLE 0RE 18.00

A cura del Club Trekking Corigliano-Rossano con partenza da Piazza Steri

SEZIONE INTRATTENIMENTI ARTISTICI DALLE ORE 18.00 (Piazza Steri)

Spettacolo di bolle a cura dell’artista di strada Cristian Cosentino, in arte Pascal e una serie di performance di giocolerie di fuoco a cura della compagnia Fuoco&Clownerie. Alle 20 il concerto del “Trio Italico”: progetto musicale dei tre violinisti Andrea Micieli, Pasquale Allegretti Gravina e Antonio De Paoli, i quali sono caratterizzati dalla composizione estemporanea di uno stile musicale eccentrico, che va dalla musica classica alla musica rock. Alle 21 il gran finale con lo spettacolo dei “Sabatum Quartet” feat. “TaranDanza”: l’evento prevede la partecipazione del gruppo musicale etno-folk insieme a ballerine di danza tradizionale.