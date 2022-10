“Ecoross Educational”: parte da San Demetrio (CS) il progetto rivolto alle scuole

Riparte da San Demetrio Corone la proposta educativa di Ecoross ideata per le scuole con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sui temi della raccolta differenziata e della tutela dell’ambiente che ci circonda.

Sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti nelle annualità precedenti nonché dell’alto indice di gradimento riscontrato, il progetto è stato completamente rinnovato nei contenuti e nella grafica, nonché nel titolo, “Ecoross Educational”, al fine di evidenziare ancora di più la valenza educativa delle attività attraverso le quali, i piccoli alunni delle classi quarte delle scuole primarie, imparano ad essere cittadini consapevoli e virtuosi divenendo poi “Sentinelle dell’Ambiente”.

“Ecoross Educational” è un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’ambiente attraverso la conoscenza di piattaforme ecologiche, di contenuti specifici riguardanti la raccolta differenziata e di attività ludico-didattiche affiancate ad un percorso teorico. Il tutto è stato appositamente ideato e strutturato in modo da stimolare la curiosità degli alunni, incentivandone la capacità di collaborazione, di osservazione, di riflessione, ma anche le capacità creative.

Per l’anno scolastico 2022-2023 si è voluto introdurre all’interno del progetto uno specifico approfondimento sulla frazione organica e sulle pratiche di compostaggio. Al termine del percorso, infatti, oltre al materiale didattico, ogni classe riceverà un kit contenente tutto l’occorrente per piantare erbe aromatiche (vasetti, terriccio, compost, semini, ecc…) e sperimentare come sia gratificante vedere germogliare nuove vite, nate da un rifiuto organico, assistendo ai miracoli che la natura compie quotidianamente. Al fine di ottenere un adeguato feedback relativo al lavoro svolto sarà chiesto ad ogni classe di pubblicare le foto delle nuove piantine sui social taggando Ecoross.

Il progetto, che prevede due lezioni in ciascuna classe quarta, prenderà il via lunedì 17 ottobre e martedì 18 ottobre presso l’Istituto Omnicomprensivo di San Demetrio Corone. Dal 19 al 21 ottobre ci si sposterà presso l’Istituto Comprensivo di Pietrapaola (plessi di Pietrapaola, Mandatoriccio, Scala Coeli) mentre dal 24 ottobre fino al 7 novembre sono in programma le lezioni negli Istituti Comprensivi del Comune di Acri. Il progetto farà poi tappa, tra novembre e dicembre, anche nei comuni di Crosia, Mendicino, Bisignano, Diamante e Trebisacce.