Il mondo della detenzione raccontato nel libro “Carcere” del Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello: domani a Cosenza la presentazione

Sarà presentato domani pomeriggio, alle 17:30, a piazza dei Valdesi, il libro “Carcere”, scritto dal professore Samuele Ciambriello, Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale. In caso di pioggia l’evento si terrà presso la Casa di Quartiere.

L’evento rientra in una più ampia iniziativa dal titolo “La prigione e la piazza”, che vede il tema della privazione della libertà personale al centro di diverse tavole rotonde e convegni, nelle giornate del 12,13 e 16 settembre, tra Cosenza e Rende.

Per il pomeriggio di martedì, è stata organizzata la presentazione del libro “Carcere” edito da Rogiosi. Con l’autore Ciambriello dialogherà il presidente della Camera Penale di Cosenza, l’avvocato Roberto Le Pere.

Un incontro che avrà ad oggetto la difficile realtà del carcere, le sue luci ed ombre. Un momento di riflessione e di proposte per un profondo ripensamento del sistema penitenziario.

Il carcere – per dirlo con le parole del professore Ciambriello – è considerato «una discarica sociale, un luogo di contenimento per preservare la società dal male. Così non è: il carcere, invece, riguarda ognuno di noi e non continuare a parlarne, ad occuparsene equivale a divenire complici».