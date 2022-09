Tutto pronto al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza per le “letture a staffetta”

Nell’ambito del progetto Museo On cofinanziato dalla Regione Calabria e gestito dalla Società Museion srl di Lamezia Terme, il 13 settembre alle ore 17:30 presso il Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, partiranno le “letture a staffetta”. Protagonista di questo primo incontro sarà Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che, dopo i saluti della Direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza e l’introduzione di Stefania Mancuso, Direttrice scientifica ed artistica del progetto, dialogherà con Filippo Demma, Direttore del Parco Archeologico di Sibari, sul suo ultimo lavoro editoriale Stupor mundi. Si tratta di un accattivante racconto della storia del Mediterraneo e delle relazioni che intorno ad esso si sono realizzate.

Trenta oggetti conservati nel museo che Giulierini dirige vengono presentati ed analizzati costituendo la trama di una narrazione per episodi, legati insieme dal fil rouge della conoscenza che deve migliorare l’umanità dell’oggi, consapevole della ricchezza del passato che ci appartiene in una visione osmotica, relazionale, migliorativa. Un’occasione per parlare del valore dell’antico nella contemporaneità e delle modalità più adeguate per riportarlo al centro dell’attenzione delle politiche culturali dei musei e del Paese.