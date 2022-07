Coro Summer Fest: un venerdì ricco di musica, buon cibo e cultura

Una giornata ricchissima di appuntamenti quella di venerdì 22 luglio per il cartellone del Coro Summer Fest.

Appuntamento principale nel cartellone al Palmeto del Lungomare di Schiavonea dove alle 19 prenderà via la quarta edizione del Go Energy – COLORS FESTIVAL OF CALABRIA. Nato dalla volontà di Umberto Cosenza, questa edizione, che ha come main partner Go Energy ed il Comune di Corigliano-Rossano, sarà l’occasione per trattare diverse tematiche sociali molto importanti per la nostra comunità, grazie alla collaborazione con l’AGIFAR (Associazione Giovani Farmacisti) di Cosenza e il Forum del Terzo Settore. Sarà la travolgente Sara Di Iacovo a condurre la serata che vede nella line-up una star di livello internazionale come Fred De Palma, uno dei rapper più rappresentativi e famosi della sua generazione. In consolle per il suo live dj-set e show di percussioni Alex Guesta, famoso dj e producer ospite in molti club di tutto il mondo. Sul palco anche Valentina Reale, Mardo Baldino, Ali The Voice, Mario e Franky Roman.

Alle ore 21 a Palazzo San Bernardino per la sesta rassegna “Autori d'(a)mare“, pensata e voluta dalla Mondadori Bookstore con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano, Gioacchino Criaco, già autore del celebre “Anime Nere”, parlerà del suo nuovo libro, “Il custode delle parole”, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi, del racconto di una Calabria più autentica.

Gli amanti dei libri, poi, possono prima recarsi alle 18.30 in Via Pola, nel Borgo marinaro di Schiavonea, dove Maria Curatolo e Giovanni Torchiaro dialogheranno con lo scrittore Olimpio Talarico sul suo volume “Cosa rimane dei nostri amori”. Letture a cura di Associazione Schiavone e Sant’Angelo Puliti.

Se prima o dopo gli altri appuntamenti avete un po’ di fame, o se siete interessati ad una serata all’insegna del buon cibo, appuntamento alle ore 20 a Cantinella per la Sagra della Pasta a cura dell’associazione San Mauro.

Sempre oggi parte la terza edizione del Cammino delle Meraviglie – Percorsi guidati di Trekking Urbano. Appuntamento alle 22 a Villa Margherita nel centro storico di Corigliano per una passeggiata illustrata by night nei suggestivi vicoli e viuzze e a seguire una degustazione di prodotti tipici. A cura dell’Amministrazione comunale e delle locali ProLoco.

Ancora una volta un menù dove si evince l’eterogeneità del programma estivo del Coro Summer Fest per soddisfare tutti i palati con la qualità come unico tratto comune e distintivo.