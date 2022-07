Rai 1, “A sua immagine”: per lo spazio “Le ragioni della speranza” il parroco della Terra dei fuochi, don Maurizio Patriciello, in cammino a Paola (CS)

Protagonista della puntata di ”A Sua Immagine” in onda sabato 23 luglio alle 16 su Rai 1, sarà Amalfi, la perla della costiera dichiarata patrimonio Unesco. Lorena Bianchetti andrà alla scoperta delle bellezze e della storia di questa città che è stata una potente Repubblica marinara, crocevia di popoli e culture fin dall’antichità la cui espansione territoriale arrivava fino a Conca dei Marini e Positano. Nel corso della puntata si ripercorreranno i momenti più belli della storia di Amalfi, si parlerà della devozione per Sant’Andrea, del legame di Salvatore Quasimodo per questa cittadina dalla forte spiritualità. E poi un incontro speciale con il maestro pasticciere Sal de Riso che ha reso celebri i sapori di Amalfi nel mondo e ha portato un po’ della sua terra a Giovanni Paolo II. Inoltre, Paolo Balduzzi andrà alla ricerca dell’antica tradizione della Carta di Amalfi, visitando l’ultima cartiera rimasta attiva in città.

Per lo spazio ”Le ragioni della speranza”, ”A Sua Immagine” con il parroco della Terra dei fuochi, don Maurizio Patriciello, solcherà nuovi cammini per giungere in diversi luoghi di preghiera in Italia e all’estero. La prima tappa è in Calabria, a Paola, dove è nato San Francesco di Paola, il 27 marzo 1416, legato sin dalla nascita al suo predecessore, San Francesco d’Assisi. Carismatico quanto il poverello d’Assisi, eremita e innamorato di Cristo, che contemplava nella solitudine dei boschi, San Francesco di Paola passerà alla storia anche per i tanti miracoli e prodigi compiuti.