Cosenza capitale della moda per una notte

Il meglio del made in Italy in passerella alla South Italy Fashion Week. È stata una notte all’insegna dello stile e della creatività quella di sabato sera a Cosenza.

Nello splendido scenario del Castello Svevo, hanno sfilato l’alta moda di Saverio Palatella, il re del cachemire, le meravigliose teste sculture di Giuseppe Fata, il design identitario di Luigia Granata, l’interpretazione dello spirito dei tempi di Bartolotta&Martorana, gli elegantissimi abiti del brand Gigli Cerimonia. E ancora, le creazioni dello storico Lanificio Leo e della giovane designer Luna Tenuta.

La sfilata ha chiuso una quattro giorni ricca di eventi, workshop e shooting fotografici in location esclusive, con i più grandi stilisti, fotografi e brand del settore.

Le uscite in passerella sono state precedute dalla consegna del premio SIFW22 al designer

romagnolo Federico Cina, vincitore nel 2019 del concorso “Who’s On Next?” presentato da Vogue Italia e AltaRoma, a Saverio Palatella e a Bartolotta&Martorana.

Visibilmente soddisfatta per il successo della sesta edizione della South Italy Fashion Week Giada Falcone, event manager e organizzatrice dell’evento in collaborazione con la Moema Academy. “Stiamo già pensando alla prossima edizione, che coinvolgerà ancora una volta alcuni dei più importanti stilisti italiani, autentici testimonial del made in Italy nel mondo”. Main partner dell’evento è l’agenzia di comunicazione strategica Lob&Partners di Luigi Vircillo.