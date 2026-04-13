Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo – Istituto Comprensivo “G. Rodari” Soveria Mannelli

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’Istituto Rodari
di Soveria Mannelli ha promosso un articolato e significativo percorso educativo che ha
coinvolto in modo unitario la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado,
dando vita a un cammino comune dedicato all’inclusione, al rispetto e alla valorizzazione di
ogni unicità.
Un’iniziativa che si distingue per il suo forte valore formativo e umano, poiché non si è limitata
alla semplice celebrazione di una ricorrenza, ma ha trasformato questa importante occasione
in un momento autentico di riflessione, sensibilizzazione e crescita per l’intera comunità
scolastica. Il coinvolgimento dei diversi ordini di scuola ha reso il progetto ancora più
significativo: bambini e ragazzi di età differenti hanno potuto partecipare, attraverso attività e
linguaggi adeguati alle varie fasce di età, a un percorso fondato sui valori dell’accoglienza, del
rispetto, dell’empatia e della valorizzazione delle differenze.
Il messaggio emerso con forza è chiaro: la diversità non rappresenta un limite, ma una
ricchezza. Educare sin dai primi anni alla conoscenza e alla comprensione dell’autismo
significa contribuire alla costruzione di una scuola più consapevole, più inclusiva e più attenta
ai bisogni di ciascuno. L’esperienza promossa dall’Istituto Rodari assume così un significato
particolarmente importante anche per il territorio, perché testimonia il ruolo centrale della
scuola nella formazione non solo culturale, ma anche civile e sociale delle nuove generazioni.
In questo contesto si è inserito l’incontro svoltosi nell’aula magna della scuola secondaria
di primo grado di Soveria Mannelli, rivolto agli alunni delle classi terze. L’iniziativa, voluta
dalla dirigente scolastica prof.ssa Teresa Pullia, è stata realizzata in collaborazione con
l’ASP di Catanzaro. L’incontro, coordinato dalla prof.ssa Tommasina Baratta, ha visto la
partecipazione della dott.ssa Fausta Bonelli di Salci, dirigente psicologo U.O.T.D.I. di
Lamezia Terme.
Nel corso della mattinata ci si è soffermati sui temi dell’autismo, della consapevolezza, della
comunicazione chiara, della sensorialità e dell’importanza delle routine, sottolineando la
necessità di costruire contesti scolastici realmente capaci di accogliere ogni alunno nella
propria specificità, favorendo ascolto, comprensione reciproca ed empatia.
Il percorso, tuttavia, non si è esaurito nell’incontro seminariale, ma ha coinvolto in diversi
momenti i plessi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado attraverso
attività e lavori realizzati dagli alunni con il supporto dei docenti. Un vero cammino condiviso
che ha unito ordini di scuola diversi in un unico messaggio: “Siamo tutti unici”. Hanno
partecipato alla realizzazione dei lavori, per la scuola secondaria di primo grado di Soveria
Mannelli, le professoresse Gabriella Sirianni con la classe II A, Giovanna Cerra con la
classe III B, Carla Iuzzolini con la classe I C e Maria Rosaria Bevacqua con la classe I A.
Per la scuola primaria di Soveria Mannelli hanno preso parte al progetto le insegnanti Angela
Scalzo con la classe III A, Marianna Mazzeo con la classe V del plesso di Soveria e
Mariarosaria Gigliotti con la classe IV del plesso di Soveria e la III A del plesso di Carlopoli.
Coinvolte anche le insegnanti della scuola dell’infanzia di Soveria Mannelli, Colla,
Castagna e Carlopoli.
Un contributo originale è stato offerto anche dalla prof.ssa di Tecnologia Veronica Gatto,
che ha realizzato gadget con la stampante 3D, aggiungendo al percorso un elemento creativo
e innovativo, capace di coniugare sensibilizzazione, didattica e nuove tecnologie.
Il percorso realizzato rappresenta, dunque, un esempio concreto di buona pratica
educativa: una scuola che accoglie, che ascolta, che forma alla sensibilità e che insegna ogni
giorno il valore dell’inclusione attraverso esperienze condivise e partecipate. Per questo
motivo, l’iniziativa merita apprezzamento, perché conferma l’impegno dell’Istituto
Rodari di Soveria Mannelli nel promuovere una comunità scolastica capace di
riconoscere, rispettare e valorizzare ogni persona.
Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo – Istituto Comprensivo “G. Rodari” Soveria Mannelli
In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’Istituto Rodari