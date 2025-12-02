Visitatori di diverse provenienze ammirano le opere incomparabili esposte al Museo d’arte contemporanea di Catanzaro a cura del maestro Luigi Verrino

Fra i più prestigiosi visitatori del Museo d’arte contemporanea (Marca) di Catanzaro, allestito a cura dal maestro Luigi Verrino, i due amici storici Giordano Tizianel e Mario Serdoz giunti nel capoluogo calabrese da Ancona e Messina. I due visitatori hanno attentamente ammirato le opere esposte, di autori vari, che vanno dal Seicento in poi, facendo i complimenti a Verrino per questa altra mostra di grande suggestione, fortemente voluta dal presidente della Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile. Molto colpiti dalla bellezza delle opere selezionate dal curatore, e ben conoscendo il maestro, hanno dichiarato che nulla può più ormai stupirli sulla sua attività artistica, in quanto in tanti anni hanno avuto modo di apprezzare tutti i suoi allestimenti, pittura, scultura, collezionismo, dalla natia Zagarise a Catanzaro, Cosenza, Bologna, Milano, Parma, da Catania ad Agrigento, a livello nazionale e internazionale. I due amici manager di antica data, hanno girato il mondo insieme a Verrino e visitato i più importanti musei e mostre. Un’amicizia antica nata sulla scia degli affari nel campo lavorativo, dopo la nascita della Calabroparati fondata da Luigi Verrino a Milano nel 1972, leader del settore. Peraltro, lo scultore Luigi Verrino ha realizzato un busto di bronzo di Giordano Tizianel, esposto attualmente in una collezione privata di Genga. Opere di Verrino sono esposte al Parco internazionale della scultura Biodiversità di Catanzaro, a Sellia Marina, Zagarise e a Cuba a L’Avana. L’ incontro fra i tre amici si ripete costantemente, in prossimità delle festività natalizie. Le prestigiose mostre al Marca con le iniziative culturali di Verrino sono state oggetto di una fenomenale campagna di comunicazione messa in atto dall’addetto alle Pubbliche relazioni della Galleria Arte Spazio, il giornalista Francesco Stanizzi. Nelle prossime settimane verrà reso noto il calendario dei prossimi eventi, di alta caratura, che caratterizzeranno il capoluogo calabrese e non solo.