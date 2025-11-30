“Prevenzione con l’IA: il futuro della sicurezza parte dai banchi di scuola”: domani incontro a Catanzaro  presso l’ITTS “Ercolino Scalfaro”

“Prevenzione con l’IA: il futuro della sicurezza parte dai banchi di scuola”: è il tema dell’incontro promosso dalla Uil Calabria che si terrà domani, lunedì 1 dicembre, a Catanzaro presso l’ITTS “Ercolino Scalfaro”, in Piazza Matteotti.
Un confronto tra istituzioni, sindacato, scuola e imprese per approfondire le opportunità che l’Intelligenza artificiale offre per contribuire a prevenire infortuni e garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.
“Come UIL Calabria –sottolinea Mariaelena Senese, Segretario generale – ribadiamo che l’IA, se applicata in modo corretto e responsabile nel mondo del lavoro, può diventare un alleato fondamentale per prevenire i rischi e ridurre davvero il numero degli infortuni.”