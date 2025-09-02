EstArte, domani e venerdì a Catanzaro si torna a Parco Gaslini con “Rita Botto, Uni, Dunzi, Trinzi” e il talk con Pino Ippolito Armino

3 settembre – Concerto di Rita Botto, Uni, Dunzi, Trinzi

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 3 settembre, alle ore 22.00, con il concerto di Rita Botto, accompagnata da Uni, Dunzi e Trinzi. Una serata all’insegna della contaminazione musicale, dove la voce intensa e versatile di Rita Botto incontra sonorità e linguaggi contemporanei, dando vita a uno spettacolo unico capace di emozionare e coinvolgere il pubblico.

5 settembre – Presentazione del libro Storia dell’Italia meridionale di Pino Ippolito Armino

La rassegna continua venerdì 5 settembre, alle ore 19.00, con la presentazione del volume “Storia dell’Italia meridionale” (Laterza) di Pino Ippolito Armino.

Ne discuteranno con l’autore lo storico Piero Bevilacqua, l’assessora alla cultura Donatella Monteverdi e l’assessore all’istruzione Nunzio Belcaro, in un confronto che metterà al centro il ruolo e le prospettive del Mezzogiorno nella storia e nell’attualità italiana.

La rassegna estiva estArte – Dentro il confine, promossa dal Comune di Catanzaro, Conservatorio e Umg, prosegue anche nel mese di settembre con due appuntamenti di grande spessore che animeranno il Parco Gaslini, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di offrire alla città un cartellone ricco e multidisciplinare, capace di coniugare intrattenimento, riflessione e partecipazione.

Con queste iniziative, EstArte – Dentro il confine conferma la propria identità di rassegna che intreccia musica, letteratura e impegno civile, valorizzando gli spazi cittadini e offrendo occasioni di crescita culturale e sociale.