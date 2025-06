Il 7 giugno a Lamezia Terme la presentazione del libro “Sull’unità storica di Russi e Ucraini” di Vladimir Putin

Analizzare “le vere cause del conflitto russo-ucraino” attraverso il saggio di Vladimir Putin Sull’unità storica di Russi e Ucraini, pubblicato nel luglio del 2021, in tempi non sospetti riguardo all’Operazione Speciale Militare del 24 febbraio 2022, è oggetto dell’incontro organizzato da Cantiere Laboratorio che si terrà sabato 7 giugno alle ore 18:30 presso il Centro Congressi Prunia, sito in via Sant’Umile da Bisignano a Lamezia Terme.

Le riflessioni del Presidente della Federazione Russa e degli studiosi delle scienze storiche e filosofiche russe Eduard Popov e Kirill Ševčenko e l’Ambasciatore György Vargas sulle secolari relazioni russo-ucraine e sulla genesi del conflitto in corso sono state raccolte e pubblicate, in Italia, dalla Casa Editrice Visione Editore di Francesco Toscano, con il titolo Le vere cause del conflitto russo-ucraino.

L’evento pubblico verrà presentato da Bruno Spatara, dirigente di Cantiere Laboratorio – Gioventù Controcorrente, al quale seguiranno i saluti di Giuseppe Modafferi, del Centro Studi Federico Caffè, e di Francesco Mastroianni, professore di Storia, del Comitato Fermare la guerra.

Interverranno poi Francesco Toscano – editore e giornalista, e Bruno Scapini – ambasciatore ed esperto di geopolitica e relazioni internazionali.

Concluderà infine Vittorio Gigliotti, presidente dell’Associazione organizzatrice, che ha puntualizzato come “l’incontro di sabato 7 giugno ha una duplice valenza: riportare la Verità al centro del dibattito culturale e geopolitico senza sconti o censure, come consuetudine di Cantiere Laboratorio durante i suoi 15 anni di storia associativa; risvegliare ed informare le coscienze di fronte al conflitto in corso, nel cuore dell’Europa, voluto, organizzato e portato avanti dalla NATO, dagli Stati Uniti e dall’Europa, con cinica ed aberrante determinazione, per destabilizzare la Federazione Russa e che ha nel popolo ucraino la “vittima sacrificale” di questo “criminale” progetto. Ed alla luce degli ultimi avvenimenti, grazie all’opera guerrafondaia dei globalisti, anziché alla pace, rischia di portare ad un’escalation molto pericolosa”.