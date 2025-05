Il grano al centro della seconda edizione del “Festival Gourmet” di Botricello dedicato alla cultura enogastronomica

Valorizzare le risorse della nostra terra attraverso i sapori e le tradizioni. Nella sede di Botricello dell’Istituto di istruzione superiore “Rita Levi Montalcini” si e’ alzato il sipario sulla seconda edizione del Festival Gourmet, dedicato alla cultura enogastronomica e al patrimonio culinario del nostro territorio.

Il tema scelto per quest’anno e’: “Il Grano. Storia della creativita’ di un popolo”, un omaggio a uno degli alimenti simbolo della tradizione mediterranea e della civilta’ contadina. L’evento ha preso il via oggi e durera’ fino al 30 maggio.

Si tratta di quattro intense giornate di eventi, incontri e dimostrazioni che coinvolgeranno studenti, chef, professionisti del settore e realta’ produttive locali. Oggi si e’ svolto il convegno inaugurale di presentazione dell’evento con ospiti istituzionali, esperti del settore e rappresentanti del mondo della scuola e dell’agroalimentare.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato diversi rappresentanti istituzionali e del mondo della scuola, tra i quali la dirigente scolastica dell’Istituto “Montalcini”, Giovanna Moscato che ospita l’evento; i sindaci di Botricello e Sersale, Simone Puccio e Carmine Capellupo.

L’Istituto “Montalcini” ha accolto con entusiasmo la seconda edizione del Festival che ha visto l’impegno di docenti, personale scolastico e degli studenti che da settimane si preparano per ospitare nel miglior modo possibile un evento che coniuga tradizione e creativita’ offrendo ai giovani anche valide idee per il loro futuro professionale. Domani si terra’ il concorso enogastronomico riservato agli istituti alberghieri, realizzato in collaborazione con l’Associazione Cuochi della Provincia di Catanzaro, per valorizzare le competenze degli studenti e la creativita’ nella reinterpretazione del grano.

Il 29 maggio ci sara’ uno show cooking a cura dell’Associazione regionale Cuochi Pittagorici, durante il quale chef professionisti metteranno in scena piatti ispirati alla tradizione e all’innovazione. Mentre venerdi’, 30 maggio, lo storytelling del territorio: aziende, associazioni e produttori locali si racconteranno attraverso esperienze dirette, esposizioni e stand enogastronomici e artigianali, creando un dialogo tra cultura, economia e identita’.

Il Festival Gourmet rappresenta un’occasione unica per riscoprire e celebrare la ricchezza del nostro territorio attraverso il cibo, la formazione e la condivisione.