Un gesto d’amore che unisce memoria e speranza: l’associazione Sergio Mirante dona il ricavato delle uova pasquali all’associazione Angela Serra di Catanzaro

Nella giornata di ieri, nella sala riunioni del Presidio Oncologico De Lellis di Catanzaro, si è tenuto un momento toccante e ricco di significato. L’Associazione Sergio Mirante, da anni impegnata in iniziative solidali per onorare la memoria del giovane nuotatore Sergio, ha scelto di devolvere all’Associazione Angela Serra – Sezione “Stefanizzi” di Catanzaro il ricavato della vendita delle uova pasquali 2025, pari a 1.000 euro. Un evento che ha unito due storie diverse, ma profondamente intrecciate dalla volontà di trasformare il dolore in speranza, la memoria in solidarietà concreta.

Alla cerimonia erano presenti Patrizio Mirante, presidente dell’Associazione Sergio Mirante, insieme alla moglie Mariateresa. Per l’occasione, l’evento ha visto la partecipazione del presidente nazionale dell’Associazione Angela Serra, professor Massimo Federico, del responsabile regionale Attilio Gennaro, della referente della sezione “Stefanizzi” di Catanzaro, Antonella Mancuso e di numerose volontarie impegnate quotidianamente nell’assistenza ai pazienti oncologici.

“Questa donazione per noi rappresenta un orgoglio immenso – ha dichiarato Patrizio Mirante – . Conoscere da vicino la storia dell’Associazione Angela Serra ci ha profondamente toccati. Abbiamo visto quanto cuore, dedizione e impegno ci siano dietro ogni attività. Ringraziamo i nostri volontari, la comunità di Sellia e l’Associazione Mazzini per averci sostenuto in questo gesto di solidarietà.” Il professor Federico ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra realtà associative: “Non è comune che due associazioni di volontariato scelgano di collaborare. Il fatto che l’Associazione Mirante abbia deciso di affidare il frutto della propria iniziativa alla nostra organizzazione è per noi motivo di grande orgoglio, e va oltre il valore economico della donazione.”

L’Associazione Angela Serra opera stabilmente all’interno del reparto di oncologia del Presidio De Lellis, grazie anche alla concessione da parte della direzione sanitaria di una sala dedicata, che sarà denominata “Spazio Vita”. In questo spazio, vero e proprio luogo di rinascita all’interno dell’ospedale, vengono offerte gratuitamente attività che affiancano le cure mediche tradizionali: supporto psico-oncologico, consulenze di nutrizione oncologica, sedute di ginnastica dolce, art therapy, accoglienza nei reparti e servizi di estetica e parruccheria oncologica. Tutti questi interventi sono pensati per accompagnare il paziente e i suoi caregiver lungo il percorso di cura, favorendo un benessere fisico ed emotivo che va oltre la sola terapia farmacologica.

Attilio Gennaro ha evidenziato come questa realtà rappresenti un esempio virtuoso: “Le volontarie di Catanzaro hanno costruito in autonomia un centro di supporto completo. Prendersi cura di un paziente non significa solo somministrare cure, ma anche sostenere i suoi bisogni emotivi e la qualità della vita. Quando in un ospedale si riescono ad avere entrambi questi aspetti, si crea un luogo di vera fiducia”. La referente Antonella Mancuso ha concluso con parole di grande emozione: “Quello che ieri è stato piantato è un seme che crescerà. Spazio Vita sarà il cuore pulsante della nostra attività: un luogo dove si potrà rinascere, confrontarsi, praticare attività creative e riabilitative, ritrovare se stessi durante il percorso di cura. Ringraziamo l’Associazione Sergio Mirante per aver creduto in noi, insieme a tutte le istituzioni ospedaliere e, soprattutto, alle volontarie che ogni giorno mettono il cuore in ciò che fanno.”