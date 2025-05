19esima edizione della Corrinsieme: domenica 29 giugno a Santa Caterina dello Jonio

Grandi ritorni e importanti conferme per la manifestazione podistica organizzata dal Comitato regionale Fidal Calabria e dall’Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, col patrocinio del comitato regionale del Coni, della Presidenza della Regione Calabria e del Comune di Santa Caterina dello Jonio.

Manca poco più di un mese al ritorno della Corrinsieme, la manifestazione podistica più amata dai runner, valevole come campionato regionale individuale Fidal (settore giovanile), campionato regionale individuale e societario settore assoluti Fidal di corsa su strada e campionato regionale individuale Endas di corsa su strada 2025.

L’attesa è tanta tra gli appassionati ed emergono nuovi dettagli sul ricco programma che prenderà il via alle ore 16 davanti alla villa comunale dell’accogliente centro del litorale ionico catanzarese. Come si ricorderà, oltre alle competizioni in programma nelle varie categorie, sono previsti una corsa non competitiva e un fitwalking sulla distanza di 4.000 metri, per celebrare insieme e col giusto spirito il ritorno dell’amatissima manifestazione e trascorrere un pomeriggio all’insegna dello sport, del benessere e del divertimento.

E ad animare la manifestazione, dall’inizio fino alla fine, con la proverbiale verve di sempre, tornerà Lodovico Nerli Ballati, speaker delle Maratone di Roma e Firenze e storica voce della Corrinsieme, mentre lo sponsor tecnico sarà la prestigiosa azienda giapponese Mizuno.

Nel frattempo, sono numerose le adesioni dei partecipanti giunte all’indirizzo di posta elettronica cr.calabria@fidal.it e a brevissimo saranno resi noti i primi nomi dei top runner che parteciperanno alla competizione principale sul circuito cittadino di dieci chilometri.

Tutti gli aggiornamenti e le ulteriori informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale www.corrinsieme.it e sulla pagina Facebook ufficiale “Corrinsieme 2025”.