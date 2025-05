Lamezia Terme: concluso il “Festival Internazionale di Chitarra San Francesco di Paola”

Organizzato dall’associazione musicale Liuto di Lamezia Terme, nei giorni scorsi si è svolto il “Festival Internazionale di Chitarra San Francesco di Paola”.

La manifestazione ha avuto una durata complessiva di quattro giorni, nel corso dei quali è stato possibile ammirare giovani talenti provenienti da ogni angolo della nostra regione. Questi hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco attraverso un concorso chitarristico, organizzato per fasce d’età, che ha permesso di valorizzare il talento dei tanti partecipanti e di premiare chi maggiormente ha convinto le giurie delle diverse categorie in gara.

Il tutto all’interno della splendida cornice del Santuario diocesano di San Francesco di Paola di Lamezia Terme. Ogni giornata si è poi conclusa con un diverso concerto nel corso delle quattro serate, svolto all’interno della chiesa di San Pancrazio. L’ultimo ha visto impegnato il maestro Damiano Vallone che si è esibito in un appassionante programma solistico per chitarra classica. Meritevole di menzione è stato senza dubbio anche il Duo Viscomi – Russo, chitarra e violino, che hanno deliziato i presenti nel corso della prima serata del Festival. Nelle successive, invece, i maestri Eleonora Forelli, Vincenzo Macrì e Michele Francesco De Fazio hanno dato vita a esibizioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico e permesso di scoprire la grande tradizione classica chitarristica ai più alti livelli.

Il successo del Festival ha suscitato grande soddisfazione e orgoglio negli organizzatori, in particolar modo nel presidente dell’associazione Liuto, Francesco Luca Laganà, e nel direttore artistico della manifestazione, Michele Francesco De Fazio. Entrambi hanno reagito con grande entusiasmo alla partecipazione che un evento di tale portata ha saputo suscitare negli appassionati presenti su tutto il territorio calabrese.

“Il successo di questa prima edizione del Festival San Francesco – ha dichiarato Laganà – costituirà una solida base di partenza per le future edizioni che verranno e che, siamo sicuri, saranno in grado di attirare sempre più i chitarristi e i musicisti della nostra regione. Siamo orgogliosi di aver saputo coinvolgere giovani artisti e professionisti provenienti da tutto il territorio calabrese e siamo certi di poter fare sempre meglio in futuro. Desidero ringraziare la comunità dei Padri Minimi, nella persona di padre Ivano Scalise, per la preziosa e fondamentale collaborazione nella realizzazione dell’evento”.