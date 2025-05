Il Polo liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme e il successo del programma Erasmus: una crescita personale, professionale e una scuola più innovativa

Il Polo liceale “Campanella Fiorentino” diretto dalla Dott.ssa Susanna Mustari, conclude con successo il primo triennio del Programma settennale Erasmus+, un percorso di mobilità internazionale che ha offerto agli studenti l’opportunità di lavorare un mese all’estero, inserendosi in occupazioni diverse in linea con il proprio indirizzo di studi. Le esperienze a Galway, in Irlanda, a Valencia in Spagna, a Bordeaux in Francia, a Berlino in Germania e a Faro in Portogallo, hanno permesso agli studenti di confrontarsi con nuove realtà lavorative e culturali, contribuendo alla loro crescita personale e professionale.

L’accesso al programma è avvenuto attraverso un iter di selezione che ha valutato le loro competenze linguistiche e motivazionali, garantendo che i partecipanti fossero preparati ad affrontare l’esperienza con entusiasmo e determinazione.

Oltre a promuovere la mobilità internazionale, il Programma Erasmus+ per le scuole si propone di migliorare l’efficacia dell’istruzione, favorendo l’inclusione e l’equità, stimolando l’innovazione didattica e rafforzando le competenze digitali e la sostenibilità ambientale.

“La possibilità di vivere e lavorare all’estero per un mese è un’esperienza trasformativa per i ragazzi,” afferma la Prof.ssa Lina Serra, referente del Programma Erasmus. “Non solo affinano le loro competenze curriculari, ma sviluppano autonomia, resilienza e capacità di adattamento in contesti nuovi, oltre che proiettarsi già nel mondo del lavoro. Le sfide iniziali, legate alla lontananza da casa e all’inserimento in un ambiente differente, si trasformano ben presto in opportunità di crescita e arricchimento personale.”

Il 14 maggio, nell’Auditorium del Liceo, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati a tutti i partecipanti della scorsa annualità, un momento di festa significativo per celebrare i traguardi raggiunti. Durante l’evento, la Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Susanna Mustari, ha sottolineato la complessità di una progettualità settennale: << Questo programma è stato quasi un tuffo nell’ignoto, un percorso carico di sfide, ma anche di immense soddisfazioni. Vedere i nostri studenti tornare entusiasti e arricchiti dall’esperienza ci conferma che l’impegno profuso ha dato frutti straordinari. Erasmus non è solo un viaggio geografico, ma un viaggio di crescita e maturazione che li prepara al futuro. Ringrazio i docenti, la loro dedizione e disponibilità nel supportare gli studenti per i 30 giorni di residenza all’estero, perché senza di loro il progetto non potrebbe realizzarsi.>>

Il programma Erasmus+ prevede, inoltre, per i Docenti, il Job Shadowing, che permette loro di arricchire le proprie competenze e di sviluppare metodologie didattiche innovative attraverso esperienze immersive in istituti scolastici europei.

Le destinazioni chiave di questo percorso sono state Siviglia, Valencia, Dublino ed Helsinki, città simbolo di eccellenza educativa e innovazione pedagogica. Ogni tappa ha offerto ai docenti l’opportunità di confrontarsi con nuove strategie didattiche, tecnologie applicate all’insegnamento e approcci multidisciplinari, favorendo la creazione di una rete internazionale di scambio e collaborazione.

Guardando al prossimo anno, il Polo liceale “Campanella Fiorentino” conferma le destinazioni Erasmus+ di Irlanda, Francia, Finlandia, Spagna e Portogallo, opportunità che continueranno a formare i docenti e gli studenti, questi ultimi pronti ad affrontare il mondo con apertura e competenza, misurando le loro attitudini e “imparando a sognare”.