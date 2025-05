Lamezia Terme ricorda Sergio Carino: intitolazione di una via in suo onore

Domani, lunedì 19 maggio, alle ore 17:00, si terrà la cerimonia di intitolazione di una traversa di Via Senatore Arturo Perugini, situata dietro l’Autosalone Pino Salvatore, a Lamezia Terme, in onore di Sergio Carino.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Commissione Toponomastica Consiliare, intende rendere omaggio a Sergio Carino (1953–2010), poliziotto che ha prestato per decenni lodevole servizio a tutela della collettività e dell’ordine pubblico presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme. Carino, noto per la sua professionalità, la dedizione e l’impegno quotidiano al servizio della comunità, è stato un esempio di serietà e di rispetto delle istituzioni. La sua prematura scomparsa, avvenuta nell’aprile del 2010, ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne l’umanità e il senso del dovere.

Questa intitolazione rappresenta un gesto concreto di riconoscimento e gratitudine da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti non solo di Sergio Carino, ma anche di tutte le forze dell’ordine, che quotidianamente operano con impegno e sacrificio per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme continua così nel suo impegno di custodire e valorizzare la memoria di coloro che, con il loro operato e con la loro testimonianza di vita, hanno lasciato un segno indelebile nella storia cittadina. Un tributo non solo per chi ha dedicato la propria vita al servizio pubblico, ma anche per tutti coloro che, pur nella diversità delle loro esperienze, hanno saputo offrire alla comunità un esempio di dignità, altruismo e senso civico.

La città di Lamezia Terme vuole, con questa iniziativa, sottolineare l’importanza del ricordo e della riconoscenza verso coloro che, con il loro impegno personale e professionale, hanno contribuito al progresso sociale e alla coesione della comunità.