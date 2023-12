Consiglio comunale Catanzaro: si torna in aula il 5 e 6 dicembre

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi, in seduta urgente, domani martedì 5 dicembre, alle ore 13, con eventuale seconda convocazione fissata per il giorno seguente alle ore 08.30. Due i punti all’ordine del giorno: Acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di bene immobile, sito in località Giovino, relativamente al progetto di rigenerazione urbana e sociale con riqualificazione ambientale di area degradata, bonifica ambientale e realizzazione di aree verdi attrezzate ed impianto sportivo polivalente indoor (Pac Calabria 2014/20 – Asse 9 Fesr – Azione 9.6.7.); mozione inerente la realizzazione di un parco eolico off shore nel golfo di Catanzaro.